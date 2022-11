Usean vuoden ajan vaikutti siltä, ettei valtion velkamäärän kasvulla ole suurtakaan väliä. Valtiontaloutta ei pidä verrata yksityistalouteen, kuului hokema. Tämä huoleton ajattelu ei kirittänyt poliitikoitakaan tiukkaan taloudenpitoon.

Tänä vuonna puhetapa on muuttunut. Nollakorkokauden loppu on tehnyt paisuvasta velkamäärästä taas ongelman. Valtion ensi vuoden budjetin alijäämä on noin kahdeksan miljardia. Se kuilu täytetään taas uudella velalla.