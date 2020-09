Maria Kolesnikova puhumassa 17. elokuuta Minskin traktoritehtaan työntekijöille, jotka ryhtyivät lakkoon vastustaakseen presidentinvaalien vääristelyä ja Aleksandr Lukashenkon valtaa. Valko-Venäjälle julistettiin yleislakkoa.

Valko-Venäjän mielenosoitusten johtohahmon ja Aleksandr Lukashenkon eroa vaativan koordinaationeuvoston jäsenen Maria Kolesnikovan kaappaaminen kadulta Minskissä toi mieleen monet muut erikoisoperaatiot niin Valko-Venäjällä kuin Venäjällä vuosien mittaan.

Salaoperaatioita nähtiin erityisen paljon 2000-luvulle tultaessa, kun toinen Tshetshenian sota oli pahimmillaan ja presidentti Vladimir Putinin valtaa vakiinnutettiin Venäjällä. Siinä vaiheessa Lukashenko oli hallinnut Valko-Venäjää jo kuutisen vuotta.

Nyt Lukashenko ja mahdollisesti hänen takanaan Putin näyttävät käyttävän samoja keinoja.

Valko-Venäjällä salaisen poliisin nimikin on edelleen sama kuin organisaatiolla, jonka palvelukseen värväytymisestä Putin jo nuorena haaveili. Venäjän valtion turvallisuuspalvelu on jo pitkään tunnettu nimellä FSB ja sotilastiedustelu nimellä GRU, mutta Valko-Venäjällä käytössä ovat neuvostoajan kolme kirjainta, KGB.

Muistuttaa 2000-luvun alkua Venäjällä

Vallanpitäjiä taipumatta uhmannut fiksu nainen on liian paha vastus kohdattavaksi väittelyssä. Siksi hänen ehkä pitää kadota ja joutua tuntemattomaan paikkaan, missä turvallisuuspalvelun miehet voivat "työstää" häntä. Käytössä voi olla uhkailua, maanittelua, lahjontaa, väkivaltaa ja manipulaatioita.

Vuonna 2004 venäläinen presidenttiehdokas ja duuman ex-puhemies Ivan Rybkin katosi. Hänet oli kyyditetty Kiovaan, missä hänen kerrottiin viettäneen aikaa tuntemattomien miesten seurassa. Kun maansa vallanpitäjille hankalaksi heittäytynyt Rybkin löytyi, hän oli sekava ja outo, eikä kyennyt selittämään järkevästi kateissa oloaan. Ilmeisesti hän oli ollut silloin Ukrainassa kuin kotonaan toimineiden venäläisagenttien hoteissa.

Tshetshenian sodan riehuessa vuosituhannen vaihteessa Radio Svobodan toimittaja Andrei Babitski siepattiin Kaukasuksella, missä kaappaajat eli Venäjän erikoispalvelut käyttivät häntä vankivaihdossa ja luovuttivat tshetsheenisissien käsiin. Babitski oli kateissa pari viikkoa, ja hänen henkensä puolesta pelättiin laajasti.

Ukrainassa katosi syksyllä 2000 maan venäläismielisen presidentin Leonid Kutshman toimia tutkinut journalisti ja Ukrainska Pravda -lehden perustaja Georgi Gongadze. Tämän päätön ruumis löydettiin kaksi kuukautta myöhemmin maastosta noin 70 kilometrin päässä Kiovasta. Gongadzen selvittämättä jäänyt murha oli yksi tekijöistä, jotka johtivat Ukrainan Oranssiin vallankumoukseen vuonna 2004.

Valko-Venäjällä Lukashenkon vastaehdokas silloisissa presidentinvaaleissa, Viktar Hantshar, katosi vuonna 1999 ystävänsä kanssa jäljettömiin. Miesten arvellaan tulleen murhatuksi.

Lukashenkon kaudella vangittujen, hakattujen, peloteltujen ja kadonneiden lista on pitkä.

Kolesnikova sysättiin rajavartijoiden eteen?

Kun pelottomasti ja rauhallisesti esiintyvä, punahuulisena ja vaaleatukkaisena helposti tunnistettava Maria Kolesnikova kaapattiin kadulta Minskissä kansallisteatterin edustalla maanantaina aamulla, ei ollut hysteriaa pelätä pahinta. Edelleen on syytä olla huolissaan hänen turvallisuudestaan.

Tuoreimmat tiedot viittaavat siihen, että turvallisuuspalvelun tunnuksettomat agentit nappasivat hänet ja ovat "työstäneet" häntä vuorokauden ajan.

Tiistaina aamulla Valko-Venäjän rajavartiokomitean edustaja ilmoitti, että Kolesnikovan kaksi protestikumppania, Anton Rodnenkov ja Ivan Kravtsov, ovat "paenneet maasta". Todisteeksi viranomaiset levittivät videota, jonka he sanoivat löytäneensä Kravtsovin matkapuhelimesta. Lyhyellä videolla mies kertoo päättäneensä lähteä.

Ukrainan viranomaiset ovat vahvistaneet miesten tulon maahan.

Valko-Venäjän viranomaisten version mukaan Kolesnikova olisi Ukrainan rajalla ja siellä pidätettynä laittomasta rajan ylityksen yrityksestä.

Kukaan ei ole toistaiseksi nähnyt Kolesnikovaa katoamisen jälkeen.

– Kolesnikova on nyt pidätetty. En voi sanoa konkreettisesti missä hän on, mutta hänet on pidätetty, kertoi Valko-Venäjän rajavartioston edustaja Reutersille tiistaina aamulla.

Virallinen uutistoimisto Belta väitti, että Kolesnikovan auto olisi kiiihdyttänyt rajusti rajavartijat kohdatessaan.

– Kolesnikova oli ajoneuvon ulkopuolella. Itse asiassa hänet työnnettiin siitä etäämmälle ja se jatkoi liikkumista Ukrainan puolella, Belta siteerasi rajaviranomaista.

Protestien tyyni ja tunnettu johtohahmo

Mikään Kolesnikovan käytöksessä ei ole yli kuukauden jatkuneen rauhanomaisten suurprotestien aikana viitannut siihen, että hän aikoisi paeta. Hän on viimeisiä vallanvaihtoa valmistelemaan perustetun koordinaationeuvoston jäsenistä, joka on ollut vapaalla jalalla ja Valko-Venäjällä.

Kolesnikovasta onkin tullut ikoninen hahmo. Ympäri maailmaa ovat levinneet kuvat ja videot hänestä puhumassa mielenosoittajille ja yrittämässä rauhoittaa hampaisiin asti varustautuneita, naamioituneita mellakkapoliiseja.

Olisi karmea loppu valkovenäläisten vapauden kaipuulle, jos Kolesnikovalle kävisi vakoilupelin ja stalinistisen kaappausnäytelmän päätteeksi huonosti.

Kirjoittaja on Lännen Median päätoimittaja ja entinen Moskovan kirjeenvaihtaja.