Presidentti Donald Trump puhuu medialle 15. heinäkuuta Washington DC:ssä Valkoisen talon edustalla. Kuva: Yuri Gripas / POOL

Presidentti Donald Trump seuraa tiiviisti oikeiston äänitorvea Fox Newsiä ja siteeraa toisinaan uutiskanavan juttuja puheissaan. Näin Trump ja Fox kaiuttavat toistensa mielipiteitä tavalla, joka hyödyttää molempia.

Foxin perusti alkujaan australialainen mediamoguli Rupert Murdoch, jonka mielestä kaikkien medioiden toimittajat olivat aivan liian vihervasemmistolaisia.

Trumpin ja Foxin molempia hyödyttävän oravanpyörän suunta muuttui yllättäen, kun kanavan uutisankkuri Christopher Wallace nosti Yhdysvaltojen karmivan koronatilanteen esiin haastattelussa pääkaupunki Washingtonissa. Wallace ei niellyt sellaisenaan Trumpin vastauksia, joiden faktasisältö oli tuulesta temmattu.

"Meillä on maailman paras koronatestijärjestelmä"

Haastattelija Wallace viittasi tilastoihin Yhdysvaltojen koronatuntojen määrästä, joka on maailman korkein. Tässä vaiheessa Trump ei vielä hätkähtänyt, sillä hänen mukaansa korkeat sairastuneiden määrät osoittavat vain sen, että Yhdysvaltojen testausjärjestelmä on maailman paras.

Muualla ei hänen mukaansa testata yhtä paljon ja kattavasti, ja suuri osa tapauksista jää siksi tilastojen ulkopuolelle.

Koronatestaaminen on Yhdysvalloissa lisääntynyt hyvää vauhtia pandemian aikana. Tautitapausten lisääntymistä tehokas testaus ei kuitenkaan riitä selittämään. Positiivisten diagnoosien määrä on Wallacen sanoin kasvanut peräti 194 prosenttia, mikä Trumpista selittyy ainoastaan sillä, että virus on levinnyt laajalle.

Wallace näytti tilastosta, miten Yhdysvaltojen tartuntamäärät ovat kasvaneet kesäkuusta lähtien. Tällä viikolla lyötiin taas uusi ennätys, jopa 75 000 tapausta päivässä. Myös kuolemantapauksia oli enemmän kuin kertaakaan tähän mennessä, 900.

Samaan aikaan sairaaloissa on pulaa testeistä ja henkilökunnan suojavälineistä. Viime päivinä esimerkiksi Kaliforniassa on jouduttu sulkemaan julkisia paikkoja ja pandemian alkuvaiheen kieltoja on palautettu voimaan. Floridassa nähtiin koko pandemian ajan mustin päivä.

Onneksi on muuri Meksikon rajalla

Trumpilla oli selitys myös koronakamppailun vaikeuksille. Hän sanoi itse ottavansa "tietysti kaiken vastuun, kuten aina tekee". Trumpin elekieli ei kuitenkaan kertonut vastuun painosta. Ongelmana on Trumpin mukaan vain se, että vaikka jotkut kuvernöörit ovat hoitaneet tehtävänsä moitteetta, kaikki eivät ole sitä tehneet.

Seuraavaksi Trump lähti viemään huomiota muualle, Meksikoon tai Brasiliaan, jotka uhkaavat Yhdysvaltoja tartunnoillaan. Tästä Trump sai syyn muistuttaa, että onneksi hän ehti rakentaa muuria Meksikon rajalle.

Trumpia ei hiljentänyt toimittajan huomautus, että väkilukuun suhteutettuna Yhdysvaltojen koronakuolleisuus on maailman seitsemänneksi korkein, korkeampi kuin Brasiliassa tai Venäjällä. Sekään ei hänen mukaansa kerro mistään, että EU on asettanut Yhdysvallat matkustuskieltoon, sillä myös Yhdysvalloilla on matkustuskielto eurooppalaisille. Tärkeintä on, että Trump asetti matkustuskiellon ensin.

"Nämä luvut ovat valetta, valeuutisia!"

Trumpin mukaan se, että Yhdysvaltojen koronakuolleisuus olisi korkea, ei pidä paikkaansa – päinvastoin. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa on maailman parhaat luvut, ja koronakuolemia on paljon muuta maailmaa vähemmän. Toimittaja Wallacen haastattelu osoitti jälleen kerran, miten vaikea Trumpin "vaihtoehtoisia faktoja " vastaan on kamppailla.

Yksi selitys Fox-uutistoimiston ja presidentin väitteiden erilaisuudelle löytyy lähteistä. Valkoinen talo käytti Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) tilastoa, joka näyttää Italian ja Espanjan pärjäävän huonommin kuin Yhdysvallat, mutta taas Brasilian ja Etelä-Korean paremmin. Muut paremmin pärjäävät maat, kuten Venäjä, eivät olleet mukana vertailussa.

Fox News taas käytti Johns Hopkinsin yliopiston numeroita, joissa näkyvät 20 maan koronakuolleisuusluvut. Koronaan kuolleissa Britannia johtaa, mutta Yhdysvallat on sijalla seitsemän, huonompi eli korkeammalla kuin Venäjä tai Brasilia.

– Nämä ovat valetta. Valeuutisia. Te kerrotte valeuutisia, Trump kuittasi.