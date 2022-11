Antti Ervasti on Kalevan toimittaja. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, kuuluu legendaarinen sanonta. Nyt se on ehkä vähän tavallista helpompaa: Oulun tuleva kaupunginjohtaja vuosille 2023–2029 on Päivi Laajala, Oulun kaupunginjohtaja vuosina 2017–2023. Hänet siis valitaan jatkamaan tehtävässään. Sen uskaltaa nyt melkoisella varmuudella sanoa.

Hatullista sen itsensä syömistä en mene kuitenkaan lupaamaan, jos näin ei käykään. Senhän lupasi tehdä aikanaan silloinen Alwari Tuohitorvi -yhtyeen laulaja-basisti Mika Sundqvist katsoessaan Juice Leskisen ja Mikko Alatalon Coitus Int -bändin ensikeikkaa Tampereen ylioppilastalolla. "Jos näistä tulee joskus menestys, lupaan syödä hatullisen...", Sundqvist kuulemma oli sanonut. Lupaus jäi häneltä täyttämättä.