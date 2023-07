Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on joutunut vakuuttamaan medialle, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) vuosia sitten internetiin kirjoittamat rasistiset kirjoitukset ovat historiaa, eivätkä määrittele hallituksen tekemisiä.

Rasismi on poliitikolle siitä vaarallinen kaveri, että se nostaa pohjamudista pintaan monenlaista myrkyllistä ainesta, jonka olisi suonut jo maatuvan vuosikymmenten kerroksiin.

Nyt voi jo turvallisesti sanoa, että tämä kesä jää Suomen poliittiseen historiaan suurena rasistikesänä.

Suhtautuminen rasismiin jakaa suomalaisia. Voi olla, että jakautumisen taustalla ovat erilaiset asuinympäristöt, joissa ihmiset elävät. Taustalla on myös maahanmuuton ohut historia Suomessa. Monelle rasismi tulee yhä tutuksi lähinnä mediasta.

Suomalaisten jakautumista kiihdyttää Twitter, jossa oma kanta on syytä sanoa lyhyesti ja liioitellusti maksimaalisen näkyvyyden vuoksi. Tekoäly kiihdyttää ja pönkittää ennakkoluuloja sosiaalisessa mediassa. Tyypillistä on ohi puhuminen: leirit vahvistavat omaa käsitystään eivätkä kuuntele toista. Tuomareista on runsaudenpulaa.

Välillä kulissit repeävät. Suvaitsevaisuuskysymyksissä aktivoitunut muusikko, Espoon kaupunginvaltuutettu ja vihreän liiton kulttuurityöryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste mitätöi lapsena Irakin pakolaisleiriltä Suomeen muuttaneen Seida Sohrabin (kok.) kriittisen arvion islamilaisten naisten huntujen käyttämisestä.