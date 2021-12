Tasavallan presidentti Sauli Niinistö haluaa rakentaa luottamusta nostattamalla Helsingin henkeä. Kuva: KIMMO BRANDT

Venäjä on syksyn aikana lisännyt joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen, mikä on herättänyt huolta ja arvailuja maan aikomuksista. Tietojen saantia on osaltaan vaikeuttanut Venäjän päätös rajoittaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tarkkailijoiden oleskelua alueella.

Varsinaista hyökkäystä EU:n kumppanimaahan on pidetty epätodennäköisenä, mutta Krimin miehitys 2014 muistuttaa alueellisen intervention uhkasta.