Asiat edistyvät Oulussa siinä missä muuallakin, vaikka sitä ei aina huomaa. Nosturit viestivät, että kaupungissa rakennetaan edelleen ahkerasti. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun politiikan syksy on ollut värikäs kuin ruskan loisto. Kärki-ilmiönä on kukoistanut kaupunginjohtajapeli, joka ei mennyt niin kuin eräässä vaasalaisessa huvilassa asioilla on tapana sujua.

Paljon muutakin on sattunut ja tapahtunut, kuten kaupunginjohtajaepisodista alkanut jälkijättöinen tapaus Matinheikki, jalkapallostadionia jarruttava politikointi, pienten koulujen lakkautusrulianssi, heikko menestys kaupunkivertailuissa, Virpiniemen kaavoituksen kiemurat sekä ylipäätään kaavoituksen kangertelu resurssipulan vuoksi.