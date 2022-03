Ukrainalaisia kuljettava juna pysähtyi Itä-Puolassa Dorohuskin asemalla matkallaan Kiovasta Varsovaan. YK:n pakolaiskomissaarin korkea edustaja Filippo Grandi sanoi sunnuntaina, että yli 500 000 ihmistä oli paennut Ukrainasta naapurimaihin Venäjän aloitettua sotatoimensa naapurimaassa. Kuva: WOJTEK JARGILO

Näkökulma

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi maanantaina julkisesti, että sinisilmäisyyden aika päättyy. Euroopassa on hänen mukaansa alettu ymmärtää, että "maailmassa on pahaa, ja sitä pahaa on vaikea pelkällä hyvällä taltuttaa". Hän ei oikein tarkentanut ajatuksiaan.

Onkin aika esittää muutamia itsenäisen journalistin kysymyksiä, jotka ilman tähän mennessä nähtyä pahuutta olisivat ehkä merkki ennakkoluuloisuudesta. Nyt ne ovat äärimmäisen perusteltuja.