Ilmaiskun tuhoama Mariupolin draamateatteri näkyy 19. maaliskuuta otetussa satelliittikuvassa Maxar Technologies -yhtiöltä. Rakennuksen edustalle maahan on kirjoitettu venäjäksi: Lapsia. Ukrainan eteläinen satamakaupunki on ollut Venäjän pommitusten kohteena yli kolme viikkoa. Kuva: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Mariupolissa on viranomaisten mukaan saanut surmansa 2 500 ihmistä, mutta määrä voi olla isompi. Kaupungin uusimmille kartoille on merkitty kaksi laajaa joukkohautausaluetta. Mariupolissa on tuhottu ilmaiskuilla teatteri ja synnytyssairaala.

Arviolta 300 000 ihmistä sinnittelee Ukrainan satamakaupungissa Asovanmeren rannalla oloissa, joita on mahdoton käsittää.