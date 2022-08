Näkökulma

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on syvissä vaikeuksissa bilevideokohun kanssa. Jos hän on sittenkin tavallinen poliitikko eikä aurinkoon lentävä, itseään vahingoittumattomaksi kuvitteleva Ikaros, edessä on vielä monta kierrosta syvenevää skandaalia.

Olisi politiikan realiteeteista tietämätöntä väittää, että tällainen julkisuus on pelkkää tyhjää kohua tai ettei sillä ole mitään vaikutusta lähestyviin eduskuntavaaleihin.