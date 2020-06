Länsiranta

Jordanjoen länsipuolella sijaitseva alue, jolle Palestiinan valtio on tarkoitus perustaa Gazan kaistan ohella.

Jordania valtasi Länsirannan Israelin perustamisen jälkeen Israelin itsenäisyyssodassa 1948–49. Ennen vuotta 1948 nykyinen Israelin, Länsirannan ja Gazan kaistan alue tunnettiin Palestiinan brittiläisenä mandaattialueena.

Israel miehitti Länsirannan ja Itä-Jerusalemin kuuden päivän sodassa vuonna 1967.

Länsiranta jaettiin Oslon sopimusten myötä kolmeen hallinnolliseen alueeseen. Alue A on täysin Palestiinan siviilihallinnon ja turvallisuusjoukkojen alainen. Alue B kuuluu Palestiinan siviilihallinnon sekä Israelin ja Palestiinan yhteisen turvallisuusvalvonnan alaisuuteen. Alue C on täysin Israelin siviili- ja turvallisuushallinnon alainen. Viralliset siirtokunnat sijaitsevat C-alueella.

Länsirannalla asuu yhteensä yli kolme miljoonaa ihmistä. Siirtokunnissa asuu noin 300 000 ihmistä.

Useimmat Länsirannalla asuvat palestiinalaiset eivät ole Israelin kansalaisia.