Verottajan tiedot suomalaisten vuoden 2019 tuloista kertovat yhteiskunnasta, jossa rikastutaan yrityksiä kauppaamalla ja johtamalla.

Jokavuotinen kysymys on se, paljonko naisia on kammennut tulokärkeen. Luku ei ole edelleenkään mairitteleva. Sadan suurituloisimman listalta löytyy 19 naista, ja tästäkin luvusta osa on kuolinpesiä.

Helppo selitys naisten miehiä heikommille sijoituksille on se, ettei heitä ole yhtä paljon johtotehtävissä.

Kuitenkin Suomessa yritysten hallitusten jäsenistä lähes kolmannes on jo naisia, kertoo konsulttiyhtiö Deloitten selvitys viime vuodelta. Suomi on 66 maan listauksen kärkijoukossa, ja kasvua on tapahtunut seitsemän prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa.

Yksi nainen kymmenen kärjessä

Johtopaikoille asti päässeet naiset ylsivät viime vuonna koviin tuloihin, mutta pääomatuloja naisilla näyttää olevan miehiä vähemmän.

Tunnetuista naispäättäjistä esimerkiksi Nokian hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf sai viime vuonna tuloja yhteensä noin 780 000 euroa ja kaasu- ja energiayhtiö Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen tienasi noin 738 000 euroa. Molempien tulot olivat pääasiassa ansiotuloja.

Yhtenä poikkeuksena on Suomen kymmenen kovatuloisimman listan ainoa nainen, Sanoma-konsernin pääomistajiin kuuluva Rafaela Seppälä, jonka vajaan 12 miljoonan euron tuloista yli 11 miljoonaa euroa oli pääomatuloja.

Seppälä löytyy perinteisesti tulolistan kärjestä, mutta nyt hän oli kieltänyt tietojensa luovuttamisen suoraan medialle. Ennen kuin medialta evättyjä tietoja saatiin kaivettua, tulokympissä oli ainoastaan kaksi naista, joista molemmat olivat muun muassa Fiskarsin suurimpiin osakkeenomistajiin kuuluneiden kuolinpesiä.

Toisena poikkeuksena voidaan mainita tietomurrosta kärsineen psykoterapiakeskus Vastaamon perustaja ja yrityskaupalla rikastunut Nina Tapio, joka sai viime vuonna pääasiassa pääomatuloja lähes 1,3 miljoonaa euroa.

Pörssiyhtiöiden johdon naisvähemmistö ei näy tulohuipulla

Viime vuonna toimialoista kärjessä oli jälleen miesvoittoinen peliala, jonka verotietojen julkisuutta kannattavat johtajat löytyivät jo medialle toimitetulta listalta.

Lisäksi tulohuipulla komeili totutusti suurten pörssiyhtiöiden miesjohtoa.

Viime vuonna nainen oli toimitusjohtajana 11 suomalaisessa pörssiyhtiöissä, kertoo Keskuskauppakamarin katsaus. Paljonpuhuvaa on se, että tämä oli uusi ennätys. Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä oli 24 prosenttia.

Hille Korhonen ylsi viime vuonna yli miljoonan euron tuloihin, kun hän toimi Nokian Renkaiden toimitusjohtajana. Hän aloitti tehtävässä vuonna 2017 ja erosi siitä keväällä.

Yksi pörssiyhtiöiden naistoimitusjohtajista oli Nokian Renkaiden Hille Korhonen, joka tienasi viime vuonna yhteensä lähes 1,5 miljoonaa euroa, pääosin ansiotuloa. Korhonen erosi Nokian Renkaiden toimitusjohtajan paikalta viime toukokuussa.

Yrityskaupat korostuvat kärjessä

Veropäivän kuluessa julkisista verotiedoista kaivettiin uusia nimiä kovatuloisimpien listalle. Rafaela Seppälää lukuun ottamatta suurin osa oli miehiä.

Moni nousi tulolistan kärkeen keräämällä mojovia pääomatuloja yrityskaupoilla. Pelkästään neljän kärjestä tapauksia löytyy kolme.

Tietojensa luovutuksen medialistoille kieltänyt ja lopulta suurituloisimmaksi paljastunut Ilkka Brotherus rikastui, kun hänen suuromistamansa urheiluvälinevalmistaja Amer Sports myytiin viime vuonna Kiinaan. Kärkipaikalta tulokakkoseksi tippuneen Petri Järvilehdon peliyhtiö Seriously myytiin Israeliin.

Tulolistan neljäntenä on Jorma Takanen, jonka osaomistama lukkoyhtiö iLoq kaupattiin viime vuonna pääomasijoitusyhtiö Nordic Capitalille.