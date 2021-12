Koronan vastaiset toimet ovat henkilöityneet pitkälti Krista Kiuruun. Kuvassa Kiuru saapumassa hallituksen neuvotteluun tiistaina. Kuva: Mauri Ratilainen

Jos kamppailu koronavirusta vastaan on Suomessa henkilöitynyt johonkin, tuo on henkilö on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Kiurun ehdottomuus ja suoraviivaisuus ovat välillä johtaneet siihen, että pelti on kolissut, mutta johdonmukaisuuden puutteesta häntä ei voi syyttää.

Pessimistis-realistisena sektoriministerinä Kiuru on sisäistänyt sen, että hänen menestymistään mitataan sillä, miten epidemian hoito onnistuu terveysnäkökulmasta. Taloudellinen näkökulma on jäänyt keskustalaisten valtiovarainministerin Annika Saarikon ja elinkeinoministerin Mika Lintilän murheeksi.