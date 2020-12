Koronatartuntoja todetaan Suomessa yhä paljon. THL:n mukaan epidemiatilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen koko maassa on edelleen mahdollista. Kuva jouluun valmistuvasta Lontoosta, jossa ihmisten on pysyttävä kotona sunnuntaista alkaen koronaviruksen uuden muunnoksen takia. Kuva: NEIL HALL

Korona-ajan joulu on jo ovella, mutta eri tahojen suositukset sen turvalliseen viettämiseen jättävät tulkinnanvaraa. Rajoituksia jouluun liittyen ei juuri ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut, että joulua vietettäisiin mahdollisimman pienissä ryhmissä ja mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kanssa. Se, keitä nämä "läheisimmät ihmiset" ovat, riippuu tulkitsijasta.

Tiukimman tulkinnan on antanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. Hän on korostanut julkisuudessa useaan otteeseen, että joulua pitäisi viettää ainoastaan samassa taloudessa asuvan ydinperheen kanssa.

Tässä tapauksessa esimerkiksi eri osoitteissa asuvien lasten ja vanhempien kokoontuminen ei siis kävisi, vaikka oltaisiin samalla paikkakunnalla.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti perjantaina, että "kaikki lähikontaktit tulisi rajoittaa saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille". Taas ollaan tulkinnan äärellä.

Mikä on välttämätön sukulaisvierailu?

THL antaa kuitenkin ohjeita myös siihen, miten muiden kuin niiden läheisimpien ihmisten tapaamisten tartuntariskiä voi pienentää joulun aikaan.

Omaa tartuntariskiä voi pienentää välttämällä sosiaalisia kontakteja ennen pyhiä, mutta virallista suositusta joulua edeltävästä karanteenista THL ei ole antanut.

Omaehtoinen kymmenen päivän karanteeni pienentää tartuttamisen riskiä, mutta sekään ei tuo täyttä varmuutta tai turvaa.

Jos sukulaisjoulu järjestetään, käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä täytyy huolehtia kuten muutenkin pandemian aikana. Tämä tulee muistaa kaikissa kokoontumisissa, sillä tartuttaja voi olla myös oireeton.

Yleisesti THL:n suositus on, että sukulaisvierailuja kannattaa tehdä vain silloin, jos se on välttämätöntä.

Myös se jää jokaisen oman harkinnan varaan, miten välttämättömyys määritellään. Onko se isovanhemman tai toisella paikkakunnalla opiskelevan lapsen muuten yksinäinen joulu vai ihan vaan perinteistä kiinni pitäminen?

Tarve valmiuslaille voi löytyä joulun jälkeen

Ilman virallisia kieltoja ihmiset tapaavat toisiaan jouluna, olivat suositukset kuinka tiukkoja hyvänsä. Siksi THL antoi perjantaina ohjeita myös turvalliseen matkustamiseen joululoman aikana, jos se on "välttämätöntä".

Joulunvieton riskinä on se, että tartuntoja liikkuu maakunnasta toiseen esimerkiksi Uudenmaan leviämisalueelta kiihtymis- tai perusvaiheen alueille. Useat sairaanhoitopiirit ovat suositelleet, että matkustamista muihin maakuntiin vältettäisiin.

Virallisia liikkumisrajoituksia ei kuitenkaan ole asetettu. Se vaatisi valmiuslain käyttöä, minkä hallitus jätti pöydälle jälleen viime viikolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi torstaina Ylellä, ettei valmiuslaille ole nyt akuuttia tarvetta, mutta tilanne voi muuttua nopeasti ja hallitus on valmiudessa jouluna.

Aiemmin samana päivänä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) arvioi Helsingin Sanomissa, että valmiuslaki joudutaan ottamaan käyttöön jollain aikataululla.

Voisi veikata, että valmiuslain aikataulu ja akuutti tarve saattavat löytyä sopivasti joulunpyhien jälkeen. Liikkumisrajoitusten lisäksi poikkeusolojen valmiuslaki mahdollistaisi muun muassa hoitotakuusta luopumisen ja terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan on olemassa suuri riski, että ensi vuoden ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina tartunnat lähtevät voimakkaaseen nousuun Euroopassa.

Turvallisinta olisi pysyä kotona

Marin on kehottanut ihmisiä malttiin ja harkintaan läheisten tapaamisessa. Jälleen kerran paljon on kiinni siitä, miten ihmiset itse käyttäytyvät.

Jotain kertoo se, että VR:n ja muun joukkoliikenteen joulunajan matkustajamäärät ovat tippuneet reilusti normaalista. Useiden asiantuntijoiden mukaan omalla autolla kulkeminen olisi joululiikenteessä parempi vaihtoehto kuin julkinen liikenne.

Jokainen joutuu nyt tekemään riskiarvioita siitä, kuinka välttämätöntä sukulaisten ja muiden läheisten näkeminen fyysisesti on. Kaikista ohjeista ja suosituksista huolimatta moni kokoontuu jouluna yhteen.

Myös WHO on tiedostanut, että ihmiset tapaavat toisiaan jouluna vastoin sen kehotuksia. Siksi terveysjärjestö on suositellut tapaamisia ulkotiloissa sekä maskin käyttöä myös kotona.

Perjantaina WHO:n Euroopan terveysjohtaja Hans Gluge toisti viranomaisten ohjeen lehdistötiedotteessaan: turvallisinta olisi pysyä joulu kotona.

– Se, mitä saa tehdä ja se, mitä pitäisi tehdä ovat eri asioita, Gluge totesi.