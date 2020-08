"Yhdessä olemme vahvempia", on viesti ravintolan vastaanotossa työskentelevän naisen maskissa Rio de Janeirossa. Kaupungin ravintolat saivat avata ovensa koronatauon jälkeen heinäkuussa. Kuva: Antonio Lacerda

Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti.

Ohjenuora voi olla kulahtanut, mutta se on silti kestävää sorttia. Ilmastonmuutoksen ohella think globally, act locally on käypä neuvo suhtautumisessa koronavirukseen.