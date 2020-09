Keskustan puoluekokous valitsee lauantaina puolueelle puheenjohtajan. Ehdokkaiden kärkikaksikkona pidetään tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa (vas.) ja istuvaa puheenjohtajaa Katri Kulmunia, jotka osallistuivat kokouksen avaukseen perjantaina Oulussa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Lauantaina katseet kohdistuvat Ouluun, kun keskustaväki valitsee puheenjohtajan.

Ehdokkaina ovat nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen sekä päätoimittaja Ilkka Tiainen.

Puolueen kestosuosikkina vuosia paistatellut Saarikko on ollut vedonlyöntien ja gallupien kärjessä, mutta uutta kuningatarta ei kannata kruunata, ennen kuin jokainen ääni maakunnista ja Oulusta on laskettu.

Väki puoluekokouksessa tiedetään oikulliseksi. Kaikenlainen ohjailu ja ennakkosuosikkien paijaaminen voivat olla turmiollisia.

Niinpä keskustan eduskuntaryhmäkin on ollut hiljakseen. Vain harva on valinnut puolensa julkisesti.

Kisa käydään toden teolla Kulmunin ja Saarikon välillä. Tietysti on se mahdollisuus, että toiselle kierrokselle nousisikin Honkonen.

Hän voi imuroida ääniä sellaisilta, jotka katsovat Kulmunin epäonnistuneen tai jotka pitävät Saarikkoa liian liberaalina.

Kuohunta keskustassa voi jatkua kesään 2022

Kulmuni taistelee raivokkaasti valtikastaan. Hänellä on takanaan vahva tukikoneisto, joka ei helpolla anna periksi.

Toisella puolella on Saarikko, jota on vuosia maaniteltu ehdokkaaksi. Hän on itse sanonut, ettei aio olla ehdolla kuin tämän kerran.

Tässä asetelmassa on puolueen kannalta iso ongelma. Puolue on sisäisissä riita-asemissa, sillä onhan istuva puheenjohtaja haastettu. Jos Kulmunia ei valita, hänen kannattajiltaan tuskin heruu luottamusta Saarikkoon vähään aikaan ja toisin päin.

On arvioitu, että kuohunta puolueessa voi hyvin jatkua kesään 2022, jolloin on seuraava puoluekokous. Tästä näkymästä ei hyvää seuraa.

Kannatus pitäisi saada nousuun ja puolueen kuvaa olisi kirkastettava. Miten tämä onnistuu, jos rivit ovat hajanaiset? Ei mitenkään.

Keskusta pelkää myös sitä, että puolueen ongelmista tulee koko Suomen ongelmia, kun niitä jauhetaan liiaksi. Pelkona on riitelevä puolue, jonka kannatus roikkuu kymmenessä prosentissa. Loppupelissä puolueen sisäiset kähminnät eivät kiinnosta ketään.

Perusongelmat hallitusyhteistyössä yhä olemassa

Oli sitten keskustan johdossa lauantain jälkeen kuka tahansa, hallitusyhteistyö jatkuu. Ovien paukuttele ei ole viisasta. Koronakriisi on edelleen päällä ja toisen aallon voimakkuutta pelätään.

Jos puolue alkaisi uhitella lähdöllä, alkaisivat heti puheet vastuunkannosta. Ja sitähän keskusta on korostanut omaavansa.

Eri asia on, miten auvoiseksi elo hallituksessa yltyy, jos keskustan johto vaihtuu.

Tiedetään, että hallituskumppanit ottaisivat ilomielin Saarikon vastaan. He ajattelevat yhteistyön paranevan.

Keskustassa ollaan kuitenkin sitä mieltä, että perusongelmat eivät ole hävinneet minnekään. Puolueessa on edelleen tyytymättömyyttä pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtamistapaan. Se ei ole tarpeeksi jämäkkää.

Keskusta tukalassa raossa hallituksessa

Omasta talouslinjasta keskusta aikoo pitää kiinni kaikissa olosuhteissa. Löysäilyyn ei ole varaa. Kehyksiin on palattava, ja budjettiriihessä on saatava aikaan vaikuttavia työllisyystoimia.

Myös energiaratkaisut ovat puolueelle tärkeitä. Teollisuuden on selvittävä vaikean ajan yli.

Keskusta ei katso hyvällä sitä, että pääministeripuolue ruttaa elinkeinoelämää tämän tästä. Viimeisimpänä esimerkkinä mainitaan Kaipola.

Keskustavaikuttaja pukee tunnelmat sanoiksi kertomalla heidän olevan tukalassa raossa hallituksessa. Sdp on vasemmistolaistunut reilusti, mikä tarkoittaa, että puolueet ovat napit vastakkain vastakin.

Kuntavaalit kiristävät ilmapiiriä

Uudella puheenjohtajalla on toki kuherruskuukausi hallituksessa, mutta vain lyhyt. Kestäisikö se riiheen asti?

Kuntavaalit jytkyttävät kohta päälle. Mitä lähemmäksi ne tulevat, sitä kireämmäksi ennustetaan ilmapiirin käyvän.

Puolueet alkavat jauhaa omia näkemyksiään yhä suuremmin kierroksin. Yhtä köyttä yhdistyksen säännöt eivät päde hallituspuolueissa, kun kyse on vaaleista.

Kuntavaalit ovat keskustalle kohtalon kysymys. Se on tottunut olemaan vuosien saatossa suurin ja kaunein. Nyt perussuomalaiset on ottanut teemakseen olla suurin kuntapuolue. Painetta ryskää niin hallituksen sisältä kuin oppositiosta.