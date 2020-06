Matti Vanhasella on hallitusyhteistyön kannalta kokemusta lähes kaikista kuviteltavissa olevista tilanteista.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni luotti kokemukseen taivutellessaan entisen pääministerin, eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) seuraajakseen valtiovarainministerinä.

– Vanhasen myötä hallitukseen tulee ehdottomasti kokenein poliitikko. Kaksi kautta pääministerinä, puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja ja presidenttiehdokas. Kokemuspääoma lisääntyy mittavalla tavalla, sanoo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

Vanhasta ei pääministerikaudellaan opittu tuntemaan minään vasemmistolaisen talouspolitiikan kannattajana.

– Hän oli pikemminkin talouskurin ja vastuullisen talouspolitiikan ääni. Miten hänen talouspoliittinen ajattelunsa sopii nyt yhteen muun hallituskoalition kanssa? Vanhasen myötä keskustalainen talouspolitiikka ja julkisen talouden tasapainottamisen tarve jossain vaiheessa saa vahvan edunvalvojan hallituksen sisälle.

Vanhasen nimityksen myötä esiin nousee työllisyystoimien lisäksi Kulmunin mainitsema eläkeiän nosto. Edellisestä eläkeiän nostamisestahan Vanhanen sai kymmenkunta vuotta sitten pääministerinä ajatuksen Rukan lumilla hiihdellessään.

– Eläkeikän nosto oli mielenkiintoinen avaus Kulmunilta ja antaa esimakua, mitä on odotettavissa, kun Vanhanen ottaa salkun haltuunsa, Jokisipilä sanoo.

Vanhanen edustaa vanhempaa sukupolvea kuin kolmen muun hallituspuolueen johtavat ministerit, pääministeri Sanna Marin (sd.), opetusministeri Li Andersson (vas.) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Vain rkp:n ministeriryhmän vetäjä, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on samaa sukupolvea.

– Vanhasella on opettelemisen paikka tähän uuteen poliittiseen kulttuuriin, mitä nuoremmat poliitikot ovat hallituksessa toteuttaneet. Kyllä hänet on monissa liemissä keitetty. Siksi en usko, että hän lakki kourassa menee hallituksen juniorijäsenten kanssa toimimaan, Jokisipilä naurahtaa.

Tahtopoliitikko vastaan asiapoliitikko

Hallituksen toimintakyvyn kannalta keskeistä on, miten Marin–Vanhanen -akseli alkaa toimia.

– Marin on osoittanut olevansa voimakastahtoinen poliitikko. Hänen kriitikkonsa sanovat, ettei hän välttämättä ole parhaimmillaan joutuessaan kuuntelemaan omiin linjauksiinsa kohdistuvaa arvostelua.

– Vanhanen ei ole siinä mielessä tahtopoliitikko, mutta kyllä hän on asiapoliitikkona äärimmäisen sinnikäs. Jos tulee erimielisyyksiä, ei Vanhasta helposti saada työnnettyä omalta linjaltaan. Hallitusyhteistyön kannalta hänellä on kokemusta lähes kaikista kuviteltavissa olevista tilanteista, koska hän on johtanut punamultahallitusta mutta myös tehnyt porvariyhteistyötä, Jokisipilä muistuttaa.

Hän päätteleekin, etteivät keskustan edut hallituksessa tule Vanhasen aikana ainakaan huonommin valvotuiksi kuin Kulmunin ministeriaikana.

Viisikkolinjaus erikoinen

Vanhanen kertoi suhtautuvansa projektina valtiovarainministerin pestiin ja ettei pyri hallituksen johtajaviisikon jäseneksi. Kulmuni kertoi jatkavansa viisikon jäsenenä, mitä Jokisipilä pitää erikoisena ratkaisuna.

– Näyttää siltä, että Kulmuni halusi eroon vain ja ainoastaan valtiovarainministerin salkusta. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä puolueen puheenjohtajaksi puoluekokouksessa jatkossakin ja hän aikoo olla hallitustyöskentelyssä mukana johtoviisikossa.

Jokisipilän mukaan jonkinlaista ministerikierrätystä voi jossain vaiheessa olla tulossa. Jos tiede- ja kulttuuriministeriksi syksyllä tulossa oleva Annika Saarikko lähtisi keskustan puheenjohtajakisaan, keskustan puheenjohtaja syyskuussa todennäköisesti vaihtuisi.

– Se on selvää, että Matti Vanhanen ei aio olla ehdolla keskustan puheenjohtajaksi, Jokisipilä naurahtaa.