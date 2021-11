Perussuomalaisten puolue on tunnettu värikkäästä ja kärjekkäästäkin poliittisesta puheesta, joka ei aina pysy lain sallimissa rajoissa. Siitä todisteena ovat muutamien poliitikkojen tuomiot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kansa on kuitenkin kiittänyt suorapuheisuudesta vaaliuurnilla, sillä perussuomalaiset on yksi suurimmista vaaleista toiseen.

Kärjekäskin puhe kuuluu parlamentarismiin. Jossain menee kuitenkin raja, jonka jälkeen rakentavuus muuttuu tuhovoimaksi.