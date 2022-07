Keskiviikko 6.7. on aloituspäivämäärä jalkapallon EM-kisoille, joissa Suomen jalkapallomaajoukkue on mukana neljättä kertaa. Jos muisti protestoi kertomalla, että Suomen maajoukkue osallistui ensimmäistä kertaa EM-kisoihin viime kesänä, totta on sekin. Tuolloin kyseessä oli miesten maajoukkueiden turnaus.

Nyt alkavissa kisoissa Englannissa ovat mukana naisten maajoukkueet, myös Suomen joukkue "Helmarit".