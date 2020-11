Professori Terhi Piltonen (vas.) ja tutkimuslääkäri Susanna Savukoski vakuuttavat, että tutkimuksiin voi tulla turvallisin mielin. Kuva: Jarmo Kontiainen

Korona on viivästyttänyt terveyteen liittyviä tutkimushankkeita. OYSissa on käynyt naisten kaikkien aikojen laajimmassa kohorttitutkimuksessa toistaiseksi kuitenkin yli 400 noin 34-vuotiasta. Helsingissä sen sijaan on ollut valitettavan hiljaista, kertoo synnytys- ja naistentautien sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri, professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta.

– Oulussa on hienosti käynyt porukkaa, toivotaan, että jatkossakin koronasta huolimatta, Piltonen toteaa.