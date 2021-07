Kaisa Rastimo oli vuoden 2008 jälkeen tauolla elokuvien tekemisestä ja hän oli useita vuosia mukana politiikassa Espoon valtuustossa, ensin vihreissä ja sitten SDP:n riveissä. Kuva: Mikko Stig/Lehtikuva

Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo on työskennellyt niin pitkään, että on ehtinyt nähdä alalla asennemuutoksen. Yhtenä Suomen ensimmäisistä naisohjaajista hän on kokenut urallaan vastustusta.

Opiskeluajaltaan 1980-luvulta Rastimo mainitsee kaksi seikkaa, joita vastaan hän halusi toimia.