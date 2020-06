Puolustusvoimat on muistuttanut niin henkilökuntaansa kuin varusmiehiä ja -naisia henkilökohtaisen turvallisuuden parantamisesta. Kuva: Tomi Kosonen

Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö kohautti sunnuntaina Kotimaa24-sivuston blogissa julkaistulla tekstilläään.

Särkiö mun muassa kutsui muun kulttuurieliitiksi nimeämäänsä nuorta polvea virukseksi ja kehotti Veikko Huovista siteeraten naisia pysymään synnyttäjinä.

Särkiö kirjoitti myös muun muassa, että marxilaisen vallankumouksen tilalle on Suomessa tullut kulttuurieliitti, joka harrastaa vapaata seksiä ja ajaa yhteiskunnan turmioon. Hän väitti tekstissään, että ydinperheen, avioliiton, pariuskollisuuden ja sukupuolijaon murentaminen ovat vähintään osaksi laskevan syntyvyyden taustalla.

Bloginsa Särkiö päätti seuraavaan Huovis-siteeraukseen: ”Naisen pittää tehä lapsia ja hoitaa ne ja laittaa ruokaa ja ommella. Se on jokkaisen miehen ja naisen velvollisuus, että pannaan se karvakannel soimaan ja tehhään uusia ihmisiä maapallolle hipsimään."

Myöhemmin blogikirjoitus poistettiin.

Nyt Puolustusvoimat kertoo Twitterissä, että blogista on tullut runsaasti palautetta, joka on käsiteltyä. Pääesikunnan päällikkö on puhutellut Särkiötä.

Särkiö on Puolustusvoimien mukaan sitoutunut sen arvoihin ja toimintatapoihin.

”Särkiö jatkaa tehtävässään”, lukee twiitin viimeisenä lauseena.