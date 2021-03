Oulu

"Osaamaton, kokematon, Sokoksen kassa, tyttö, tyttöhallitus, huulipunahallitus, sukkahousuhallitus, uhkailu, vihapuhe, maalitus. Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it."

Näin tviittasi pääministeri Sanna Marin torstaina liittyen Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen Stratcom COE:n raporttiin, joka kertoo Suomen naisvaltaisen hallituksen joutuneen poikkeuksellisen vihakampanjan kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Keskus on sivumennen sanoen sama, jossa Kalevan entinen päätoimittaja Markku Mantila taannoin työskenteli yksikönpäällikkönä. Se on erikoistunut muun muassa nettiviestinnän ja sen erityisilmiöiden tutkimiseen.