Sonja Männikkö (vas.) ja Anna Sarakontu tähtäävät yrittäjiksi. Esihautomo on antanut runsaasti eväitä liiketoimintaa varten. Kuva: Jarmo Kontiainen

Esihautomo-valmennusohjelman ensimmäinen eStart-kurssi on kohta loppusuoralla. Tavoitteena on kypsytellä liikeideoita. Oulussa yrittäjiksi tähtäävistä valtaosa on nyt naisia. Toiveena on omaehtoisempi työelämä.

Maa- ja metsätieteiden kandidaatti Anna Sarakontu on opettanut 20 vuotta eläinten hoitoa nuorille Oulun seudun ammattiopistossa Muhoksella. Kun hän alkuvuodesta lähti koulutusvapaalle opiskelemaan luontoalaa Kajaaniin, ei haaveena ollut yrittäjyys. Ennemmin tarkoituksena oli täyttää varantoja ja olla välillä itse se, joka saa imeä uutta.