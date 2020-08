Kajaanissa kadonnut Sara Nissinen. Kuva: Poliisi

Poliisi kaipaa havaintoja Kajaanissa kadonneesta nuoresta naisesta. Kateissa oleva 25-vuotias Sara Nissinen on nähty viimeksi perjantaina 14. elokuuta Nuottijärven taukopaikalla.

Poliisi kertoo, että Nissinen on nähty perjantaina aamupäivällä kello 10.30 aikaan poistumassa Nuottijärven taukopaikalta etelän suuntaan kävellen. Nuottijärven taukopaikka sijaitsee Viitostien varrella noin 15 kilometriä Kajaanista etelään päin.

Poliisin mukaan tämän jälkeen kadonneesta ei ole saatu lainkaan havaintoja laajoista etsinnöistä huolimatta.

Katoamishetkellä Nissisellä oli yllään todennäköisesti mustat vaatteet, sininen päähine ja hänellä on mahdollisesti ollut selässään tumma reppu. Kadonnut on 160 senttimetriä pitkä, hentorakenteinen ja hänellä on lyhyet mustat hiukset.

Mahdolliset havainnot ja tiedot katoamiseen liittyen pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194 tai asian tutkijalle, rikosylikonstaapeli Taneli Niemelle numeroon 0295 464 081.