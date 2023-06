Helsinki

Anna-Maja Henriksson, Petteri Orpo, Riikka Purra ja Sari Essayah Säätytalossa torstaina illalla. Hallitusohjelma on saatu valmiiksi. Kuva: Lauri Heikkinen / VNK

Uusi hallitus on aikeissa porrastaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan niin, että etuus pienenee noin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen.

STT:n tietojen mukaan kahdeksan työttömyysviikon jälkeen etuudesta vähenee viidennes. Lisäksi 34 viikon eli noin kahdeksan kuukauden jälkeen etuus pienenee vielä hieman, 75 prosenttiin alkuperäisestä tasosta.

Asiasta uutisoi aikaisemmin Iltalehti näkemänsä hallitusohjelmapaperin pohjalta. Lisäksi Iltalehti kertoo, että ansiosidonnaisen työssäoloehto tuplaantuu. Edun on aiemmin voinut saada 26 viikon eli puolen vuoden palkkatyön perusteella. Iltalehden mukaan ehto pitenee 12 kuukauteen.

STT:n tietojen mukaan ansiosidonnaista ei olla kuitenkaan lyhentämässä. Sen nykykesto on 300, 400 tai 500 päivää.

Hallitusta neuvottelevista puolueista kokoomus on ajanut ansiosidonnaiseen lukuisia kiristyksiä, kuten porrastusta, työssäoloehtoa ja lyhennystä. Suurista neuvottelukumppaneista perussuomalaiset on vastustanut lyhennystä.

Ensimmäinen sairaspäivä omaan piikkiin

Hallitusneuvotteluissa on sovittu myös lukuisista muista muutoksista työmarkkinoille.

STT:n tietojen mukaan jatkossa ensimmäinen sairaslomapäivä olisi jatkossa palkaton omavastuupäivä, ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu.

Iltalehti uutisoi asiasta aiemmin ja kertoi samalla, että jatkossa työntekijän irtosanominen olisi mahdollista "asiallisen syyn" nojalla. Lisäksi vuoden mittaisille määräaikaisille työsopimuksille ei tarvittaisi jatkossa erityistä perustetta.

Tuleva hallitus haluaa myös laajentaa paikallisen sopimisen kaikkiin yrityksiin, minkä lisäksi tukilakkojen ja poliittisten työtaisteluiden mahdollisuuksia rajoitetaan. Lehden mukaan jatkossa laillisten tukilakkojen tulee olla kohtuullisia suhteissa tavoitteisiin ja niiden vaikutusten kohdistua vain työriidan osapuoliin.

Vasemmisto ärähti, Honkonen onnitteli

Tulevien oppositiopuolueiden edustajat varsinkin vasemmistosta kritisoivat lehden julkisuuteen tuomia tietoja tuoreeltaan.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja puolueen johtoon pyrkivä Antti Lindtman tviittasi, että mikäli tiedot pitävät paikkansa, uusi hallitus on käymässä palkansaajien kimppuun ennennäkemättömän rajuin ottein.

– Tavallinen palkansaaja on joutumassa oikeistohallituksen kovan politiikkaan maksumieheksi, Lindtman kirjoitti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson säesti:

– Näillä muutoksilla suomalaisten työntekijöiden työehtoihin ja lakko-oikeuteen on luvassa rajuja heikennyksiä. Samaan aikaan sosiaaliturvaan on tulossa mittavia leikkauksia. Oikeistohallitus on puolensa valinnut, Andersson tviittasi.

Myös monet vihreiden kansanedustajat viittasivat tuoreisiin mediatietoihin huolestuneina. Puolueen entinen puheenjohtaja Maria Ohisalo tviittasi, että heikennysten kohteena ovat usein jo valmiiksi heikommassa asemassa olevat ihmiset.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen puolestaan onnitteli neuvottelijoita urakan valmistumisesta. Hallitusneuvotteluita käytiin seitsemän viikkoa eli pidempään kuin miesmuistiin.

– Julkisuudessa olevien tietojen perusteella ohjelma näyttäisi sisältävän paljon järkeviä, isänmaan kannalta välttämättömiä uudistuksia. Perehdytäänpä tarkemmin kunhan paperi on kokonaan julki! Honkonen kirjoitti.

Hallitusohjelmaa ei ole vielä julkaistu. Ohjelmasta neuvotelleiden puolueiden puheenjohtajat pitävät tiedotustilaisuuden tänään kello 17.