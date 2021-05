Koronarokotukset ovat käynnissä ympäri maata. Kuvituskuva. Kuva: Mikko Halvari

Oulunkaaren alueella rokotukset etenevät nyt kaikkiin yli 35-vuotiaisiin Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa. Iissä rokotusvuorossa ovat kaikki yli 40-vuotiaat. Simossa rokotusvuorossa ovat yli 50-vuotiaat.

Rokotuksiin pääsevät siis kyseisen ikäiset ihmiset kuuluivatpa he riskisryhmään tai eivät. Riittää, että täyttää vaaditun iän tänä vuonna.

Vapaita aikoja julkaistaan nettiajanvaraukseen aina sitä mukaan, kun tulevat rokotemäärät varmistuvat. Joskus voi käydä niin, että netissä ei ole tarjolla yhtään vapaata aikaa. Tuolloin aikaa ei voi varata myöskään rokotepuhelimesta, joten asiaan kannattaa palata parin päivän päästä uudelleen.

Nettipalvelun kautta voi myös perua ensimmäisen rokoteaikansa ja varata uuden ajan. Kuntalaisten tarvitsee varata vain ensimmäinen rokotus, sillä vahvistusrokotteen ajan saa ensimmäisessä rokotuksessa. Vahvistusrokotteen ajan voi vaihtaa vain erittäin hyvästä syystä.

THL:n uuden linjauksen mukaan, jos on yli 65-vuotias ja on saanut ensimmäisen rokotteen AstraZenecaa, vahvistusrokotteeksi voi pyytää muun rokotteen. Pyyntö on tehtävä soittamalla hyvissä ajoin rokotusnumeroon. Vaihtoa ei voi tehdä enää rokotuspaikalla. Alle 65-vuotiaat saavat automaattisesti muun kuin AstraZeneca-rokotteen.