Puolustusministeri Antti Kaikkonen, entinen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoivat Katri Kulmunin eron harmittavan kovasti.

Keskusta kokoontuu sunnuntaina valitsemaan seuraajan eronneen valtiovarainministeri Katri Kulmunin tilalle.

Ennakkosuosikkeina Kulmunin seuraajaksi pidetään muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilää, entistä ministeriä Anu Vehviläistä, ja ex-pääministeri Juha Sipilää.

Perjantaina puoluetoverit ja hallituskollegat kuitenkin pidättäytyivät Kulmunin seuraajan spekuloinnista. Myöskään syyskuussa koittavaa keskustan puheenjohtajavalintaa ei kommentoitu.

Useat keskustalaiset kertoivat Kulmunin päätöksen harmittavan kovasti.

– Päivä on surullinen koko keskustajoukkueelle. Katri Kulmunin päätös jättää ministerin tehtävänsä oli iso ja raskas, kommentoi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Mika Lintilä: Arvostan vastuunkantoa erittäin paljon

Äitiyslomalla tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä oleva keskustan Annika Saarikko on keskustaväen suosikkinimi puolueen puheenjohtajaksi.

Perjantaina Saarikko ei kommentoinut syyskuussa koittavaa puheenjohtajan valintaa, vaan pahoitteli Kulmunin tilannetta.

– Tämä on ollut erikoinen, raskas poliittinen päivä. Laji on kova, kohtuutonkin.Pitää sulatella, mieli on apea ja järkyttynytkin. Tunnen suurta myötätuntoa Katri Kulmunia kohtaan, Saarikko kirjoitti Twitterissä.

Myös Mika Lintilä kertoi Kulmunin eron harmittavan kovasti.

– Tämä on hänen henkilökohtainen päätöksensä. Hän tulkitsi, että tilanne voisi aiheutua puolueelle epäedulliseksi ja päätti kantaa henkilökohtaisesti vastuuta, mistä arvostan häntä erittäin paljon, Lintilä sanoi.

Kantoiko Kulmuni vastuuta muiden mokista?

Kulmuni kantoi erotessaan vastuuta kenties enemmän kuin olisi ollut tarpeen.

Näin pohtivat esimerkiksi keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen, keskustan puoluekonkari, ja keskustan entinen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila sekä opetusministeri Li Andersson (vas.).

– Mielestäni Katri joutui nyt kantamaan liian suurta vastuuta myös asioista, joista hän ei ollut tietoinen. Periaatteen ihmisenä hän kuitenkin kantoi myös tuon vastuun, puoluesihteeri Pirkkalainen sanoi.

Pirkkalainen viittasi siihen, ettei Kulmuni kertomansa mukaan tiennyt viestintäkoulutukseensa liittyvistä hankinnoista tai niiden kokonaissummista.

Vasemmistoliiton Andersson taas kommentoi Kulmunin vastuunkantoa hänelle osoittamassaan kiitosviestissä.

– Todella kunnioitettavaa vastuunkantoa vaikeassa paikassa, jossa moni ei olisi päätynyt samaan.

Sirkka-Liisa Anttila: Avustajien osaamista arvioitava

Sirkka-Liisa Anttila pohti perjantaina, mikä oli taustavoimien vastuu Kulmunin eroon johtaneissa käänteissä.

Tiedotustilaisuudesta pääsi Anttilan mukaan sellaiseen käsitykseen, että hän kantaa ministerierollaan nyt vastuuta sellaisistakin asioista, joista ei itse ole tiennyt.

Keskustelut viestintä- ja esiintymiskoulutuksen hankkimisesta Kulmunille on käynyt hänen avustajansa.

Anttila kertoo omaan ministerikokemukseensa viitaten, että ministeri on jatkuvasti sellaisessa vuoristoradan kyydissä, että taustavoimien pitää olla koko ajan hereillä.

Keskustan on nyt Anttilan mielestä arvioitava tarkasti ministerien avustajakaartin osaamisen taso ja vastuullisuus.

Marin: Arvostan häntä ihmisenä

Muiden puolueiden ministerikollegat kiittelivät Kulmunia perjantaina eroilmoituksen jälkeen yhteisestä hallitustaipaleesta.

– Kiitos yhteistyöstä tähän asti. Ratkaisu oli varmasti raskas. Hallitusyhteistyö Keskustan kanssa jatkuu, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kirjoitti Twitterissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kiitti Kulmunia Twitterissä ja sanoi hallitusyhteistyön jatkuvan keskustan kanssa.

– Tuen Katria hänen ratkaisussaan, joka oli varmasti vaikea. Arvostan häntä ihmisenä ja kiitän tähänastisesta yhteistyöstä, Marin kirjoitti.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kirjoitti Marinin tavoin hallitusyhteistyön jatkuvan Kulmunin erosta huolimatta.

– Haluan toivottaa sinulle voimia suoraselkäisen, mutta varmasti raskaan henkilökohtaisen päätöksen jälkeen, Henriksson sanoi Kulmunille.