Jussi Halla-aho jännitti ennakkoäänten tuloksia perussuomalaisten vaalivalvojaisissa. Kuva: Jussi Orell

Kokoomuksen Petteri Orpo pitää puolueen saamaa ennakkoäänisaalista kovana tuloksena. Kokoomus oli saanut 21,0 prosenttia ennakkoäänistä noin kello 20 laskentatilanteen mukaan eli piteli ykköspaikkaa. Ennakkoäänistä oli saatu vasta osa laskettua.

Ehdokkaat ovat tehneet hänen mukaansa todella kovan työn. Tulos kertoo Orpon mukaan siitä, että suomalaiset haluavat muutoksen Suomen valtakunnan politiikkaan eli vaihtoehdon "vasemmistohallituksen politiikalle".

Hän sanoi jaksavansa uskoa siihen, että kokoomus säilyttää ykkössijansa, vaikka vasta osa ennakkoäänistä on laskettu.

– Kokoomus on yleensä pärjännyt myöskin vaalipäivänä hyvin, mutta totta kai täytyy katsoa loppuun asti. Tällä hetkellä näyttää todella vahvalta.

Marin: Tulos alempi kuin odotin

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin kertoo, että kello 20 julkaistu ääntenlaskennan tulos jäi odotuksista. Marin kertoi tavoitelleensa kärkipuolueen asemaa.

– Kyllä se oli hieman alempi kuin odotin. Totta kai sitä puolueen puheenjohtajana aina tavoittelee kärkipaikkaa. Vielä on paljon ääniä laskematta, ja loppuillasta näemme, miten vaalitulos muodostui, Marin sanoi.

Kuntavaalit ovat Marinin ensimmäiset vaalit puolueensa puheenjohtajana. Puoluejohtaja osoitti puolueen kuntavaltuutetuille kiitosta.

– Jokaisessa kunnassa sosiaalidemokraatit ovat tehneet todella paljon töitä ihmisten peruspalveluiden eteen. Niitä me haluamme puolustaa jatkossakin.

SDP oli kerännyt kello 20.20 mennessä lasketuista äänistä 18,5 prosenttia. Suurin puolue oli kokoomus 20,8 prosentin kannatuksella. Annettuja ennakkoääniä oli kahdeksaan mennessä laskettu reilut miljoona.

Kuluneella viikolla julkaistut Ylen ja Helsingin Sanomien mielipidemittaukset povasivat sosiaalidemokraateille 17–18 prosentin väliin sijoittuvaa kannatusta.

Viime kuntavaaleissa vuonna 2017 SDP:n kannatus oli 19,4 prosenttia.

Saarikko: Kyllä aurinko vielä nousee keskustalle

Puheenjohtaja Annika Saarikon mielestä keskustan luku näyttää ihan hyvältä, mutta syvempää analyysia hän ei vielä tässä vaiheessa tehnyt. Saarikko kommentoi tilannetta iltakahdeksalta siihen mennessä laskettujen ennakkoäänten perusteella. Tuolloin keskusta oli kolmas 16,9 prosentilla äänistä. Saarikko sanoi odottavansa mielenkiintoista iltaa. Hän sanoi haluavansa uskoa, että keskustalle vielä aurinko nousee.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että puolueella on tavoitteena parantaa edellisiin vaaleihin nähden ja tehdä historiansa paras tulos. Siinä Halla-ahon mukaan ollaan jo. Lisäksi Halla-ahon mukaan puolueen tavoitteena on olla suurimpien puolueiden joukossa.

Halla-aho kommentoi kello 20 mennessä laskettuja ennakkoääniä. Perussuomalaiset oli saanut kello 20 mennessä lasketuista ennakkoäänistä 13,5 prosenttia. Halla-aho uskoo perussuomalaisten tuloksen vielä illan mittaan nousevan.

Perussuomalaisia on perinteisesti äänestetty runsaasti vasta vaalipäivänä, kun taas esimerkiksi keskustan kannattajat äänestävät paljon ennakkoon. Halla-aho sanoi lisäksi, että ääniä on laskematta erityisesti suuremmissa kaupungeissa, joissa puolueella on kannattajia.

Halla-aho lisäsi, että hänen sormensa suorastaan syyhyävät, sillä hänen tekisi mieli mennä katsomaan kuntakohtaisia tuloksia.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa perussuomalaiset sai yhteensä 8,8 prosenttia äänistä. Ylen torstaina julkaistussa gallupissa perussuomalaiset oli toiseksi suosituin puolue 18 prosentin kannatuksella.