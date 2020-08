1989

Kami Abdeh on 11-vuotias. Silti hän viettää kaksi päivää ja yhden yön lukkojen takana kylmässä putkassa, eristettynä vanhemmistaan.

Se on viranomaisten kurinpalautusta siitä, mitä poika on tehnyt lähes joka perjantai: karannut koulusta kotiin. Juuri ennen kaikkein pyhintä eli rukoustuntia, joka on koulunkäynnin kulmakiviä Iranin islamilaisessa tasavallassa.