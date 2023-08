Kastellin lukiossa opiskeleva Santtu Savola käyttää tekoälyä niin opiskelussa kuin vapaa-ajalla. Kuva: Liubov Alekseeva

Tekoälyn käytöstä on tullut jo näkyvä osa koulumaailmaa. Ilmiö nousee nyt jälleen esille, kun kesälomat on lusittu ja syyslukukausi pyörähtää käyntiin peruskouluissa ja lukioissa tänään torstaina.

Kastellin lukiossa opiskeleva Santtu Savola, 17, on käyttänyt tekoälyä jo usein. Eniten hänen käytössään on ollut viime marraskuussa lanseerattu ChatGPT-tekoälyohjelma, joka tarjoaa vastauksia erilaisiin kysymyksiin suuria kielitietokantoja käyttäen. Lisäksi hän on kokeillut Googlen vastikään lanseeraamaa Bard-tekoälyohjelmaa.