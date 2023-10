Hiirosen henkirikostuomion osapuolet ottivat keskiviikkoisen ratkaisun vastaan erilaisissa tunnelmissa.

– Tämä teko oli omassa luokassaan poikkeuksellisen raaka ja poikkeuksellinen koko Suomen rikoshistoriassa. Hyvää tuomiossa on se, että oikeus piti tekoa murhana, surmatun oululaisnaisen omaisia avustava asianajaja Kari Eriksson kommentoi.

Hän aikoo keskustella päämiehensä ja syyttäjien kanssa jatkotoimista.

Syytteitä ajoivat oikeudessa aluesyyttäjät Meri Manner ja Kaisa Kytömäki. He vaativat neljälle henkilölle tuomiota murhasta ja kahden osalta syyte siis menestyi.

– Käräjäoikeuden lopputulos siitä, että kyseessä on erityisen julma tekotapa ja että se täyttää murhan tunnusmerkistön, on syyttäjän käsityksen mukaan täysin oikea, he kommentoivat päätöstä sähköpostitse.