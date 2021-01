Trumpin tukijat tunkeutuivat kongressirakennukseen kesken istunnon. Kuva: JIM LO SCALZO

Suomalaispoliitikot ovat ilmaisseet laajalla joukolla järkytyksensä Washingtonin keskiviikkoisista tapahtumista. Istuvan presidentin Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin kesken istunnon, jossa oli määrä vahvistaa uuden presidentin Joe Bidenin vaalivoitto.

Tapahtumia oli edeltänyt mielenilmaus, jossa muun muassa Trump itse puhui ja väitti useaan otteeseen, että vaalit ovat huijausta ja väärennetyt. Trumpin vaaleista asti esittämille väitteille ei ole löytynyt perusteita.

– Järkyttäviä uutisia Yhdysvalloista, yhdestä maailman vanhimmista demokratioista. Vaalien tulosta tulee aina kunnioittaa. Väkivallan on loputtava välittömästi, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kirjoitti Twitterissä.

CNN kertoo, että protestoijien tunkeutuessa kongressitaloon istuntosalin ovet lukittiin ja sali evakuoitiin. Istunto luonnollisesti keskeytettiin. Poliisi kehotti ihmisiä suojautumaan lähimpiin toimistoihin ja pysymään hiljaa.

Kongressijäsenille jaettiin CNN:n mukaan kaasunaamareita ja istuntosalissa olevia kehotettiin vetäytymään narikkatiloihin.

Lue lisää Washingtonin tapahtumista täältä.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko painotti omassa viestissään, että demokratian ydin on se, että valta vaihtuu vaalituloksen perusteella.

– Vaalituloksen kunnioittaminen ei ole mielipidekysymys, vaan koskee sekä voittajia että häviäjiä. Washingtonin käsittämättömät tapahtumat kertovat syvän huolestuttavaa viestiä, Saarikko kirjoitti.

Anna-Maja Henriksson (rk.) pitää tapahtumia käsittämättöminä. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Brandt/compic

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi tapahtumien olevan käsittämättömiä.

– Se, mitä näemme tapahtuvan Washington DC:ssä, on käsittämätöntä. Vaalitulosta ja oikeusvaltioperiaatetta on kunnioitettava.

Oppositiojohtajista ainoastaan kokoomuksen Petteri Orpo oli twiitannut aiheesta puolenyön tuntumaan mennessä.

– Uutiset Yhdysvaltojen kongressiin tunkeutumisesta ovat järkyttäviä. Demokratiaa ja vapaiden vaalien tulosta pitää kunnioittaa. Aivan jokaisen, Orpo painotti.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti tapahtumiin kantaa.

– Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi, että mielenosoittajien tunkeutuminen kongressirakennukseen on erittäin vakava ja huolestuttava asia.

– Se osoittaa, kuinka tärkeää demokratiaa on puolustaa järkähtämättä, Marin kommentoi.