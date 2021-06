Valtatie 20. Pudasjärveltä Taivalkosken suuntaan Rojolantien kohdalla puita kaatunut. Kuva: Risto Pikkupeura

Raju ukonilma saapui Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueelle eilen tiistai-iltapäivänä.

Pelastuslaitokselta kerrottiin tiistaina, että hälytyksiä oli iltayhdeksään mennessä ollut reilut 200 ja niitä tulee edelleen.

Päällikköpäivystäjä Petri Hintikka kertoo, että hälytyksiä kertyi noin 300 puoleen yöhön mennessä. Kyse on ollut erilaisista vahingontorjunnoista.

– Pahimmat vahingot ovat tapahtuneet Pudasjärven ja Vaalan suunnalla sekä Pudasjärvellä Taivalkosken eteläpuolella. Ukkosrintama on kaatanut puita teille ja talojen päälle sekä irrottanut talojen kattoja, Hintikka summaa.

Hintikka lisää, että hälytystehtävien päälle ovat tulleet myös esimerkiksi kaatuneiden puiden raivaaminen autotieltä matkalla hälytyskohteeseen. Henkilövahingoista ei ole tietoa tällä hetkellä.

– Tämä päivä menee myrskyvahinkoja hoitaessa. Teemme tällä hetkellä yhteistyötä kuntien sähköyhtiöiden kanssa työnjaon suhteen, Hintikka sanoo.

Myrskyn aiheuttamia vahingontorjuntatehtäviä on ollut hyvin laajalla alueella. Esimerkiksi puita on kaatunut sähkölinjojen ja talojen päälle ja liikennevahinkoja on sattunut.

Tiistain myrskyn rajuimmat rintamat osuivat haja-asutusalueille.

Myrskyn aiheuttamat tehtävät jatkuivat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella aamuun asti. Koillismaalla kello aamuseitsemän aikaan myrskyvahinkojen korjaamista jatkettiin yhä etenkin Taivalkosken alueella. Pudasjärvellä ja Kuusamossa tilanne oli tuolloin jo paranemaan päin.

Kempeleessä rysähti

Kempeleen Ojan rauta -areenalla saatiin kokea ukkosen voimaa tiistai-iltapäivällä. Kempeleen Ojan rauta -areenan toimitusjohtaja Arttu Kauppinen oli tutkimassa hallin vaurioita.

– Halli on pystyssä ja koneet toimivat. Valoja ja lämpöä ohjaava tietokone pimeni. Tämän hetken tiedon mukaan hallin eteläpäätyyn iski salama ja kankaassa on kaksi pientä mustunutta kohtaa. Ylipainehallia pystyssä pitävä paine on kuitenkin normaali, Kauppinen kuvasi tilannetta.

Tapahtumahetkellä hallissa oli juniorijoukkue aloittelemassa harjoittelua. Kauppinen kehui, miten he oikeaoppisesti valmentajan johdolla poistuivat hallista ja valmentaja ilmoitti tapahtuneesta.

– Varmasti säikäyttävä tilanne oli ollut.

Halli oli Kauppisen mukaan käyttökunnossa. Tilanne tutkitaan tarkemmin keskiviikkona.

Salamaniskuista tulipaloja, puita teillä pitkin Pohjois-Pohjanmaata

Tyrnävällä salama iski omakotitaloon. Palo saatiin pelastuslaitoksen mukaan sammutettua nopeasti. Aineellisia vaurioita aiheutui jonkin verran.

Pudasjärvellä kaatui puita Valtatie 20:lle Rojolantien kohdalla olevalla tieosuudella. Liikenne takkusi molempiin suuntiin. Myös Taivalkoskella kaatui puita Posiontielle, ja liikenne toimi yksikaistaisesti.

Jurmussa puita kaatui myös Seija Kettusen halkovajan ja talon päälle.

– En tiedä oliko se salama vai myrsky. Rysähti vain lujasti äkkiä, Kettunen kertoi.

Seija Kettunen Taivalkosken Jurmussa. Kuva: Risto Pikkupeura

Kylmäluoman leirintäalue Taivalkoskella kärsi mittavista myrskyvahingoista. Puita kaatui autojen ja mökkien päälle ja tie oli poikki. Vahinkojen laajuuden selvittely jatkui maanantaina. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan tiedetä syntyneen.

Pyhäjärvellä syttyi palamaan järven rannassa loma-asunto, kooltaan noin 100 neliömetriä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa. Palo sammutettiin ja sammutusvettä otettiin lisää läheisestä järvestä.

Sammutustyöt jatkuvat vielä illan aikana. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Omaisuusvahinkoja arvioidaan myöhemmin tarkemmin.

Palon syttymissyyksi epäillään ukkosta tai salamaa. Salama oli iskenyt rakennuksen viereiseen puuhun. Kukaan ei ollut paikalla palon syttymishetkellä, mutta seudulla oli voimakasta salamointia ennen palon syttymistä.

Hätäilmoituksen teli vastarannalla oleva henkilö, joka näki liekit.

Myrsky niitti metsää Pohjois-Pohjanmaan itäosissa. Puolangan ja Pudasjärven välisellä maantiellä lepää puita paikoittain runsaasti. Tie oli kuitenkin auki ja raivaustyöt käynnissä.

Myrskyn tuhoja Puolangan ja Pudasjärven välisellä tiellä. Video: Petri Hakkarainen

Myös Kuusamossa oli tiistai-iltana useita vahingontorjuntatehtäviä pääasiassa kaatuneista puista.

Myrsky on vaikuttanut laajalti sähkönjakeluun. Sähköt ovat olleet poikki tuhansilta asiakkailta Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Koillismaan alueilla.

Salama iskee Kuusamossa. Video: Jenny Halvari

Lentokone kääntyi takaisin

Helsingistä Ouluun matkalla ollut Finnairin lentokone joutui palaamaan myrskyn vuoksi takaisin.

– Olimme jo lähellä Oulunsaloa, mutta oli niin iso myrskypilvi edessä, että kone kääntyi takaisin etelään ja lopulta Helsinkiin asti. Isompi Oulun kone on lähdössä illalla ja siihen on yhdistetty kaksi lentoa. Näyttäisi, että kaikki mahtuvat koneeseen, Helsinki–Vantaan lentoasemalta tavoitettu matkustaja kertoi.

Lennon piti laskeutua Ouluun kello 21.25.

Näitkö myrskytuhoja? Lähetä kuva tai video numeroon 13222 tai verkkolomakkeen kautta.

Lisätty päällikköpäivystäjän kommentit ja päivitetty jutun otsikkoa ja aikamuotoja 23.6.2021 kello 10.09.

Päivitetty klo 18.13, 18.34, 18.47, 19.02, 19.18, 19.25, 19.42, 20.16, 20.41 ja 21.42.