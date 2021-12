Monette

Video: MTV

Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltiossa ainakin yli 50 ihmisen uskotaan kuolleen maan keskiosaa riepottelevassa tornadossa, osavaltion kuvernööri Andy Beshear CNN:lle.

Hänen mukaansa on todennäköistä, että uhriluku vielä nousee.

– Pelkään, että kuolleita on enemmän kuin 50... todennäköisesti lukema on noin 70–100 välillä, se on kauhistuttavaa, kuvernööri sanoi.

Hän kuvasi tapahtunutta osavaltion pahimmaksi tornadoon liittyväksi tapahtumaksi. Osavaltioon on julistettu hätätila myrskyn vuoksi.

Yhdysvaltain keskiosaa riepottelee parhaillaan kova myrsky, joka on synnyttänyt useita tornadoja eri osavaltioihin. CNN:n mukaan tornadoja on riehunut lähes 20 kappaletta viidessä eri osavaltiossa. Noin 55 miljoonan ihmisen arvioidaan olevan vaarassa myrskyn vuoksi.

Kansallinen myrskykeskus oli myös asettanut riskivaroituksen säästä alueella perjantain ja lauantain väliselle yölle paikallista aikaa.

– Myrsky tulee vaikuttamaan yli puoleen maasta, sanoi CNN:n meteorologi Gene Norman.

Verkkokauppa Amazonin varasto romahti - ihmisiä kuollut

Kuolonuhreja on raportoitu myös muun muassa Arkansasissa. Siellä ainakin yhden ihmisen on kerrottu kuolleen sen jälkeen, kun myrsky repi paikallisen hoivakodin katon irti. Aiemmin kerrottiin kahdesta kuolleesta, mutta viranomaiset korjasivat tiedon myöhemmin.

Myös Tennesseessä on kerrottu kahden ihmisen kuolleen myrskyn vuoksi.

Illinoisin osavaltiossa Edwardsvillessa taas noin 100 työntekijää on jäänyt jumiin verkkokauppa Amazonin tiloihin myrskyn vuoksi. Pelastustyöntekijät yrittävät parhaillaan pelastaa rakennuksessa olevia henkilöitä. New York Timesin mukaan viranomaiset ovat vahvistaneet, että onnettomuudessa on kuollut ihmisiä, mutta tarkkaa lukumäärää ei ole kerrottu.

– Nyt tavoitteemme on saada ulos ne ihmiset, jotka ovat jumissa sisällä, sanoi pelastustoimia johtavan viranomaisen johtaja Herbert Simmons lehdelle.

Yli 100 000 kotitaloutta sähköttä

Tornadot ovat aiheuttaneet myös laajoja sähkökatkoja ja tuhoja. Esimerkiksi Tennesseessä useita rakennuksia on vaurioitunut.

New Yorkin Timesin mukaan yli 132 000 kotitaloutta on osavaltiossa ilman sähköä. Myös Kentuckyssä, Arkansasissa, Illinoisissa ja Missourissa kymmenettuhannet kotitaloudet ovat ilman sähköä.