Oulun teatterin katoksen pellit repeytyivät myrskyn voimasta. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Ahti-myrsky aiheutti Oulun keskustan ja kaupungin laitamien alueella noin 120 vahingontorjuntatehtävää kello 15:sta iltaan mentäessä, Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan. Puita kaatui päivällä Oulussa myös ihmisten päälle ja Hiukkavaarassa yksi henkilö menehtyi puun alle jäätyään.

– Nyt tilanne on alkanut rauhoittumaan, mutta tehtäviä on tullut vielä pikkuhiljaa. Kiireisin aika on takana, pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjä Petri Hintikka kertoi puoli kahdeksan aikaan illalla.

– Päivällä kovimman myrskyn aikana saatiin muutama hälytys siitä, että kaatunut puu oli vahingoittanut henkilöä. Ensihoito on hoitanut henkilöitä, mutta meillä ei ole tarkkaa tietoa vahinkojen ja vammojen laadusta, Hintikka sanoo.

Myrsky aiheutti Oulussa vesivahinkoja, puiden kaatumisia ja materiaalivahinkoja. Vettä tulvi pahasti sisälle esimerkiksi kauppakeskus Valkean kellarikerrokseen ja kauppakeskus jouduttiin evakuoimaan tulvan takia kello kolmen jälkeen.

Oulun poliisin johtokeskuksen mukaan ihmiset eivät olleet vaarassa veden vuoksi, mutta vesi aiheutti vahinkoja omaisuudelle. Kauppakeskuksen toimintaa pystyttiin jatkamaan lähes normaalisti iltaseitsemältä.

Päällikköpäivystäjä Hintikan mukaan osa ilmoitetuista tehtävistä on vielä tekemättä, sillä tehtäviä on jouduttu priorisoimaan.

– Varmasti menee vielä tämä ilta tässä, että saadaan kaikki hoidettua. Voi olla, että ihmiset havaitsevat vielä myöhemmin esimerkiksi maastossa olevia vaaranpaikkoja. Kannattaa soittaa hätäkeskukseen, jos havaitsee jotain mikä voi olla vaaraksi omaisuudelle tai hengelle.

Hintikka kertoo, ettei ole koskaan nähnyt samanlaista myrskyä, jollainen Oulussa riehui maanantaina.

– Huomiselle on luvattu uusia rintamia, mutta niiden voimakkuutta ja laajuutta on vaikea arvioida etukäteen. Tänään kyseessä oli poikkeuksellisen raju ukkosrintama.

Poliisi kertoi seitsemän jälkeen maanantai-iltana, että myrsky oli vaatinut yhden ihmishengen Oulussa. Hiukkavaarassa liikumassa ollut henkilö oli menehtynyt jäätyään kaatuneen puun alle.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos neuvoi Facebook-sivuillaan kansalaisia viemään kaiken irtaimen omaisuutensa suojaan tai kiinnittämään ne tukevasti paikoilleen rintaman alueella. Ukkosrintama liikkui Oulusta itään päin Koillismaan suuntaan.

Myrsky katkaisi pahimmillaan sähköt yli tuhannelta taloudelta Oulussa. Oulun Energian häiriöpäivystyksen mukaan talouksien tarkkaa määrää oli vaikea arvioida, sillä energiayhtiö oli äärimmäisen työllistetty katkosten vuoksi. Kello 20.45 sähköttömiä asiakkaita oli vielä 45 taloudessa Kiimingin ja Jäälin alueella.

Kalevan saamien tietojen mukaan myrsky kaatoi puita myös Intiön hautausmaalla. Puut kaatoivat mukanaan myös hautakiviä.

Oulun poliisilaitos ohjeisti ihmisiä noudattamaan varovaisuutta ulkona liikkuessaan.

