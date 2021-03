Hailuodosta sanotaan, että siellä on meren takia pitkään kylmempää keväisin kuin mantereella mutta vastaavasti syksyisin pidempään lämmin. Aki Heiskanen tunnistaa jälkimmäisen neljä vuotta saarella asuneena. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Onko jo vähän liiankin ilmeistä, että kunnanjohtaja Aki Heiskasella on yllään Hailuodon perinteinen brändi, tikkuröijy eli luotolainen, villatikkuri, josta on viime aikoina tullut entistä suositumpi saaren tavaramerkki? Kuinkas muutenkaan, pusero on hänen itsensä tekemä. Tähän mennessä tekeillä on seitsemäs tikkuri. Tikkuröijy on pesemättömästä suomenlampaan langasta neulottu perinneneule.

– Ajattelin, että minun pitää oppia joku uusi taito, ja aloin sitten neuloa. Alkuun oli vaikeaa ja on se vähän edelleenkin, kun on aloittanut ihan nollasta. Onneksi täällä on hyviä neuvojia, Heiskanen sanoo.