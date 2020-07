Lemmmikanit kannattaa pitää sisätiloissa taudin välttämiseksi. Tauti voi tarttua lemmikkeihin villikaniineista muun muassa hyttysten välityksellä. Kuva: Heikki Uusitalo

Suomeen vastikään rantautuneeseen uuteen ja mahdollisesti tappavaan eläinsairauteen, myksomatoosiin, kehitetty rokote on saapumassa Suomeen elokuussa, tiedottaa Evidensia Eläinlääkäriasemat.

– Myksomatoosiin on olemassa Suomeenkin rekisteröity rokote, mutta tähän saakka se on ollut myyntikiellossa Suomessa, sillä tautia ei ole täällä aiemmin ollut. Toivommekin, että rokote saataisiin nopealla aikataululla pieneläinklinikoiden ja eläinsairaaloiden käyttöön, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Johanna Mäkitaipale toteaa tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on jo poistanut myyntikiellon rokotukselta. Eläinlääkkeitä ja -rokotteita kehittävä, valmistava ja maahantuova MSD Animal Health Suomi on puolestaan haki eräkohtaista vapautusta Ruotsissa nyt käytössä olevalle rokotteelle sekä tuontilupaa saada nopealla aikataululla Ruotsin pakkauksia myös Suomeen, ja Fimea on tämän poikkeusluvan myöntänyt. Luvan myötä eläinlääkärit pääsevät määräämään rokotteita ilman työteliästä erityislupakäytäntöä.

– Rokote saataneen Suomeen elokuun aikana. Tarkempi aikataulu varmentuu ensi viikolla. Heti tämän jälkeen ryhdymme valmistamaan suomenkielisiä pakkauksia, kertoo MSD Animal Health Suomen asiantuntijaeläinlääkäri Paula Kinnunen tiedotteessa.

Tauti tarttuu kanikontaktissa ja hyttysten välityksellä

Ruokavirasto kertoi tällä viikolla, että Espoosta kuolleena löydetyltä villikaniinilta on todettu myksomatoosi. Myksomatoosi on myksoomaviruksen aiheuttama tauti, joka tarttuu kaniineihin esimerkiksi silloin, kun ne ovat kontaktissa toistensa kanssa. Virus aiheuttaa niin villeissä kuin kesyissä kaniineissa vakavaa sairautta, joka ilmenee muun muassa silmäluomien märkivänä tulehduksena, pään turvotuksena ja nahkaan muodostuvina patteina.

– Tautiin voi kuolla muutamassa päivässä. Poikasilla saattaa esiintyä myös äkkikuolemia ilman näkyviä oireita. Ne ovat myös herkempiä sairastumaan myksoomavirukseen, Mäkitaipale kertoo tiedotteessa.

Tauti heikentää eläimen immuunipuolustusta, jolloin se voi saada helposti myös bakteeri-infektioita. Joillakin yksilöillä tauti voi aiheuttaa hengitystieoireita.

Lemmikkikanit voivat saada myksomatoosin esimerkiksi hyönteisten välityksellä villikaneilta. Ihmisiin tai muihin lemmikkeihin tauti ei tartu. Taudin aiheuttama kuolleisuus voi olla erittäin korkea.

– Hyvin oletettavasti se alkaa leviämään kanipopulaatioissa, luonnonvaraisilla kaneilla ei nimittäin ole keinoa estää viruksen levinneisyyttä. Viruksella saattaakin olla rajut seuraukset kuolleisuuden suhteen, Ruokaviraston jaostopäällikkö Tiina Nokireki kertoi keskiviikkona Kalevalle.

Lemmikkikanit kannattaa pitää sisätiloissa

Evidensian mukaan lemmikkikanit on syytä pitää ainakin villikanialueilla toistaiseksi sisätiloissa, suojata hyttysiltä ja välttää myös tuoreruuan tuontia ulkoa tartunnan estämiseksi.

Mäkitaipale kehottaa lemmikkikanien omistajia ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin heti, jos myksomatoosin oireita alkaa ilmaantua. Mahdollisesti infektoitunut yksilö on pidettävä erillään muista kaneista.

Tiedotteen mukaan tartunta voidaan todentaa verinäytteestä tutkittavien vasta-aineiden avulla, jos eläintä ei ole rokotettu, tai PCR-tutkimuksella limakalvoilta vanupuikolla otetusta näytteestä. Tautiin ei ole parantavaa hoitokeinoa, mutta lieväoireiset kanit saattavat selvitä hyvällä tukihoidolla.