Yangon

Sotilasajoneuvo Yangonissa. Arkistokuva kesäkuulta. Kuva: STRINGER

Myanmarissa vallan alkuvuodesta kaapannut sotilasjuntta on ilmoittanut jatkavansa vallassa vielä kaksi vuotta. Juntan komentaja kertoi televisiolähetyksessä, että maan poikkeustila päättyisi elokuussa 2023, minkä jälkeen maassa voidaan järjestää demokraattiset vaalit.

Poikkeustilan jatkaminen venyttää juntan valtakautta, sillä se ilmoitti vallankaappauksen yhteydessä helmikuussa, että vaalit järjestettäisiin jo vuoden päästä.

Juntta perusteli valtaannousuaan väittämällä, että viime vuonna järjestetyt vaalit olivat vilpilliset. Maata johtaneen Aung San Suu Kyin puolue voitti vaalit selvästi. Viime viikolla juntta mitätöi vaalien tuloksen ja ilmoitti, että se oli havainnut 11 miljoona vilppitapausta vaaleihin liittyen.

Tarkkailijajärjestöjen mukaan vaalien vilpillisyydestä ei ole näyttöä.

Aung San Suu Kyi on ollut pidätettynä vallankaappauksesta lähtien. Häntä syytetään monista eri asioista, muun muassa koronarajoituksien rikkomisesta. Ennen valtaan nousuaan vuosia kotiarestissa viettänyttä johtajaa uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeus.

Sotilasvallankaappausta ja Aung San Suu Kyin pidätystä on seurannut paikoin laajojakin mielenosoituksia, joita valtaa pitävä juntta on tukahduttanut väkivaltaisesti. Paikallisen järjestön mukaan mielenosoituksissa on saanut surmansa jo yli 900 ihmistä.

Myös sunnuntaina mielenosoittajajoukot olivat useissa kaupungeissa kaduilla vastustamassa puoli vuotta sitten tapahtunutta vallankaappausta, joka päätti Myanmarin kymmenvuotisen demokraattisen taipaleen.