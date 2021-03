Yangon

Loukkaantunutta miestä viedään tilapäissairaalaan mielenosoitusten jälkeen Mandalayssa Myanmarissa. Kuva: KAUNG ZAW HEIN

Myanmarissa on kuollut keskiviikkoisten mielenilmausten yhteydessä kaikkiaan ainakin 38 ihmistä, kertoi YK:n Myanmarin erityislähettiläs keskiviikkoiltana.

Jo aiemmin keskiviikkona kerrottiin, että ainakin kymmenen ihmistä oli saanut surmansa, kun useat mielenosoitukset päättyivät yhteenottoihin. Sotilaiden ja poliisien kerrottiin jälleen muun muassa ampuneen mielenosoittajia kohti.

Maata hallitsevan sotilasjuntan turvallisuusjoukot ovat koventaneet viime viikkoina jatkuvasti otteitaan mielenosoittajia vastaan. Helmikuun alussa tehtyä sotilasvallankaappausta on vastustettu kaduilla päivittäin edellisten neljän viikon ajan.

YK:n kertomien tietojen perusteella keskiviikko on ollut tähän mennessä verisin päivä vallankaappausta vastustavissa mielenosoituksissa. Aiemmin verisin päivä oli tiettävästi sunnuntai, jolloin hallituksen joukot surmasivat YK:n mukaan eri puolilla maata ainakin 18 mielenosoittajaa.

Kenraalit ovat vähätelleet pakotteiden uhkaa

Kansainvälinen paine on kasvanut viime viikkoina ja vallan kaapanneille kenraaleille on asetettu myös pakotteita. Britannia on myös pyytänyt YK:n turvallisuusneuvostoa kokoontumaan perjantaina puhumaan Myanmarin tilanteesta.

YK:n Myanmarin erityislähettiläs Christine Schraner Burgener peräänkuulutti, että YK ryhtyisi ankariin toimiin kenraaleja vastaan. Burgenerin mukaan hän on käynyt sotilasjuntan kanssa keskusteluja, joissa kenraalit ovat vähätelleet pakotteiden uhkaa.

Burgenerin mukaan kenraalit ovat kertoneet hänelle aikovansa pitää vaalit vuoden päästä. Hän kuitenkin sanoi, ettei ole pystynyt olemaan suorassa puheyhteydessä kenraalien kanssa sitten helmikuun puolenvälin. Viestinvaihto on käyty tuon jälkeen kirjallisena.

Burgener kertoi lähettäneensä sunnuntaina pitkän kirjeen armeijan kakkosmiehelle Soe Winille, mutta ei ole vielä saanut vastausta viestiinsä. Burgener kertoi kuitenkin saavansa armeijalta tietoa päivittäin. Hän ei ole saanut vielä lupaa vierailla maassa.

Yhdysvallat harkitsee jatkotoimia

Keskiviikkoisten kuolemien jälkeen jo aiemmin pakotteita asettanut Yhdysvallat kertoi harkitsevansa myös jatkotoimia.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Ned Price kertoi keskiviikkona toimittajille maan kehottavan kaikkia maita tuomitsemaan Myanmarin armeijan oman maansa kansaan kohdistuvan raakalaismaisen väkivallan.

Hän otti erikseen silmätikuksi Kiinan, jonka kanssa Yhdysvallat on useaan otteeseen ottanut yhteen. Myanmarin armeija on perinteisesti pitänyt Kiinaa tärkeimpänä liittolaisenaan.

– Kiinalla on vaikutusvaltaa alueella. Sillä on vaikutusvaltaa sotilasjunttaan. Me olemme peräänkuuluttaneet, että kiinalaiset käyttäisivät tätä vaikutusvaltaa rakentavalla tavalla, joka edistäisi Burman kansalaisten etuja, Price sanoi, käyttäen Myanmarin toista tunnettua nimeä.

Kuutta toimittajaa uhkaa vankeustuomio

Assistance Association for Political Prisoners -tarkkailujärjestön mukaan yli 1 200 ihmistä on otettu kiinni sitten vallankaappauksen. Tällä hetkellä noin 900 ihmistä on järjestön mukaan vielä telkien takana tai odottamassa syytteitä.

Todelliset kiinni otettujen määrät ovat kuitenkin todennäköisesti korkeammat. Valtionmedia kertoi pelkästään sunnuntaina otetun kiinni yli 1 300 ihmistä.

Keskiviikon väkivaltaisuuksia edelsivät uutiset siitä, että kuusi myanmarilaista toimittajaa on saamassa syytteen liittyen lakiin, joka kieltää muun muassa pelonlietsonnan ja valheellisten uutisten levittämisen. Syytteeseen asetettavaa kuusikkoa voi odottaa jopa kolmen vuoden vankeustuomion. Heidän joukossaan on muun muassa uutistoimisto AP:n valokuvaaja Thein Zaw, joka pidätettiin lauantaina, kun hän oli ollut raportoimassa Yangonissa järjestetystä vallankaappauksen vastaisesta mielenosoituksesta.