Isännöintiliitto otti maanantain Helsingin Sanomissa kantaa ensi kertaa omilleen muuttavien asumistaitoihin. Isännöintiliitto kantaa huolta siitä, että yhä useampi nuori muuttaa omilleen ilman tarvittavia asumisen taitoja ja tietoa suomalaisesta taloyhtiöjärjestelmästä.

Onko kotoa muuttavilla riittävät edellytykset itsenäiseen elämään? Saavatko nuoret itsenäisessä elämässä tarvittavaa opetusta ennakkoon?

Kalevan raati pohti kysymystä: Muuttavatko nuoret osaamattomina omilleen? Ratkaisu saatiin äänin 3 ei – 2 kyllä.

Jari Simonen: Ei – Vasta omassa kodissa opitaan vastuuta

PSOASin palvelupäällikkö Jari Simonen uskoo, että asumisen taidot opitaan vasta omassa kodissa – nykyään niin kuin ennenkin.

– Nuorilla aikuisilla on luonnollisesti kotoa muuttaessa monia asumisen asioita opeteltavana, mutta näin on ollut edellisilläkin sukupolvilla. On täysin normaalia, että lapsuudenkodissa vanhemmat hoitavat monia asioita, joista omilleen muuttava alkaa ottaa kunnolla vastuuta vasta omassa kodissaan.

– Asunnon tarjoajan on tärkeää pystyä tukemaan nuoria asukkaita asumistaitojen opettelussa ja tarjottava tietoa sekä opastusta, sillä asuminen itsessään on muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi ja teknisemmäksi. Nuoret aikuiset osaavat hyvin etsiä ja hyödyntää tietoa, kun sitä on tarjolla.

Lauri Lantto: Kyllä – Taloustaidot opetussuunnitelmaan