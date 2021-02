On riski, että Northvoltin tehtaalta palaavat 200-300 suomalaista levittävät koronaviruksen brittimuunnosta. Viranomaiset yrittävät tavoittaa kaikki rajan ylittäneet ja saada heidät karanteeniin. Kuva: Jussi Leinonen

Lukuisten suomalaisten pelätään saaneen koronavirustartunnan Ruotsissa Skellefteåssa sijaitsevalta akkutehdastyömaalta. Tehtaalla on todettu viruksen brittimuunnoksen aiheuttama tartuntarypäs.

– Tehtaalla työskentelee 200–300 suomalaista noin kymmenen eri urakoitsijan palveluksessa. Kaikkiaan työmaalla on töissä noin 1 100 ihmistä. Heillä on todettu jo 150 tartuntaa, joista vain pieni osa on ehditty tarkemmin analysoida. Näistä 27 on varmistunut brittimuunnokseksi, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.