Jukka Eskola ja Oulun All Star Big Band soittavat yhteiskonsertissaan kanadalaissyntyisen jazzsäveltäjän Gil Evansin (1912–1988) tuotantoa kapellimestarinaan Jussi Lampela. Kuva: Tero Ahonen

Trumpetisti Jukka Eskolalle kuluva viikko on ollut töiden suhteen tyypillisen työntäyteinen. Eskola on ollut keskiviikosta asti Turussa treenaamassa The Voice of Finlandin perjantaista suoraa tv-lähetystä varten, ja lauantaina hän jatkaa Ouluun valmistautumaan sunnuntaiseen jazzkonserttiin.

– Hoidetaan niin sanotut palkkatyöt, ja muut päivät tehdään taiteellisempaa toimintaa, jazzia ja muuta, Eskola toteaa.