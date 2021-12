Kärppien kolmosketju juhlii maalia. Aleksi Mustonen kuvassa oikealla. Kuva: Jarmo Kontiainen

Toista kauttaan Kärpissä pelaava Aleksi Mustonen on saanut Oulussa paljon kritiikkiä osakseen. Odotukset etelästä palkattua vahvistusta kohtaan olivat kovat, eikä Mustonen pystynyt niitä täysin täyttämään. Etenkin miehen viime kausi oli vaikea.

Nyt tunnelin päässä näkyy kuitenkin valoa. Tällä kaudella peli on kulkenut paremmin, ja viime aikoina tulosta on tullut myös vihdoin tehosarakkeeseen. Mustonen on pelannut neljä viimeisintä peliä piste per peli -tahtiin.