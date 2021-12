Mervi (Susanna Pukkila) vie saksalais-iranilaisen tyttöystävänsä Katan (Almila Bagriacik) maalle vanhempiensa luo peläten, että näiden on vaikea suvaita tyttöparia. Perillä Mervillä onkin itsellään paljon sulateltavaa. Kuva: Jari Salo / Yle

Teemu Nikin elokuvan nimi tulee ilmaisusta Not in my Backyard, jolla viitataan ennakkoluuloihin: hyvin pärjäävät ihmiset pelkäävät, että vammaisten hoitokoti tai vastaava laitos vie yöunet ja laskee asuntojen arvoa. Vähän kaikkien hermoja sitten koetellaankin – myös katsojan. Susanna Pukkila on Mervi, joka lähtee esittelemään saksalais-iranilaista tyttöystäväänsä Kataa vanhemmilleen (Mari Rantasila ja Antti Reini).

Näillä on esittää puolestaan oma yllätyksensä. Nimby sohaisee 2020-luvun suomalaiseen muurahaispesään, jossa eri tavoin ajattelevat ihmiset huutavat kilpaa toisilleen. Mustan komedian kyytiin kahmaistaan lesboja, uusnatseja, pakolaisia, feministejä ja muita porukoita niin, että puolenmatkan jälkeen alkaa olla todellista ruuhkaa. Ensiesitys. (Suomi 2020)