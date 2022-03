OULU

Pauli Haapalainen on varsinainen musiikin monitoimimies. Tammikuussa ilmestynyt levy keikkuu soittolistoilla ja soi radiossa. Kuva: Pekka Kallasaari

Parikymmentä vuotta on harjoiteltu, ja nyt oululainen musiikintekijä Pauli Haapalainen on aallon harjalla. Tammikuussa julkaistiin pitkäsoittoalbumi Lauantaitanssit, jonka biisit keikkuvat tukevasti valtakunnallisilla suosituimpien kappaleiden listoilla.

– Pari vuotta sitten päätettiin ruveta taas levyn tekoon. Nyt uusi musiikki soi radiossa ja listoilla, eikä ole vaan käymässä siellä, vaan pysyy pidemmän aikaa, Haapalainen toteaa.

Hän on paitsi laulaja, myös kompakti yhden miehen yritys. Haapalainen tekee musiikkinsa eteen kaikenlaista tuottajan hommista markkinointiin saakka.

Iskelmä- ja tanssimusiikista hän on tykännyt aina. Lapsena musiikki soi ympärillä jatkuvasti. Koulussa Haapalainen kävi musiikkiluokat. Aikuisena alkoi kiinnostaa karaoke, ja sitten tulivat mukaan bändikuviot.

Ensimmäisiä tekstejään hän lähetteli oululaiselle säveltäjälle Veikko Juntuselle, joka antoi rehellistä palautetta tavutuksista, riimityksistä ja kappalerakenteista. Juntunen on ollut mukana myös uuden levyn teossa samoin kuin oululainen säveltäjä, sovittaja Rauno Pelkonen. Edellisen kerran Haapalaiselta on ilmestynyt levy vuonna 2013.

– Kirjoittaminen maistuu nyt paremmalta kuin koskaan. Joka viikko tulee kappale tai pari. Muut muusikot lähettävät melodioitaan ja haluavat, että tekisin tekstejä heille. Levy on tuonut näitä uusia mahdollisuuksia. Tavoite on, että tulevaisuudessa sanoituksia menee muille artisteille. Itse ei voi kaikkea levyttää, Haapalainen naurahtaa.

Uudelta levyltä laitettiin jakoon jopa viisi sinkkua. Se on paljon.

– Yleensä kokeillaan yhdellä tai kahdella kappaleella. Keikkailu ei ollut koronan takia mahdollista, joten tämä todettiin hyväksi vaihtoehdoksi, ja se toimi. Kappaleet nousivat hyvin listoille ja saivat huomiota. Levy sai hyvät arvostelut musiikkitoimittajien keskuudessa, Haapalainen kertoo.

Pauli Haapalainen yhtyeineen on vihdoin lähdössä myös keikoille. Tanssilavoja ja ravintoloita on buukattu kalenteriin. Porukkaa voi tilata myös yksityistilaisuuksiin. Ohjelmistossa on myös menobiisejä, ja soittolista taipuu tilanteen mukaan. Yhtye koostuu pääosin oululaisista pitkän linjan muusikoista.

– Kaikki keikat ovat yhtä tärkeitä, Haapalainen toteaa.

Uutta musiikkia on teossa jatkuvasti. Haapalainen keräilee koko ajan hyviä aiheita ympäriltään.

– Kirjoitan ajatuksia ylös, erilaisia havaintoja, mitä kuulen ja näen. Saatan ajaa vaikka parkkiin ja kirjoittaa koko kappaleen valmiiksi, Haapalainen kertoo.

Musiikissa on hänen mielestään tärkeintä kokonaisuus. Sanoitus voi olla jo itsessään hyvä ja kertoa tarinan. Yhtä tärkeitä ovat kaunis sävellys, melodia ja taitava sovitus. Mikään niistä ei kuitenkaan toimi yksinään.

– Minä teen tanssimusiikkia tavallisille ihmisille. Siellä on pilkahdus huumoria ja looginen tarina alusta loppuun, ei vain pelkkää hokemaa, Haapalainen toteaa.