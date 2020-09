Tupakantumppi on maailman yleisin muoviroska. Sitä ei välttämättä aina mielletä sellaiseksi, mutta tupakan filtteri valmistetaan muovista. Kuva: Nina Susi

Tupakantumppi on yleisin muoviroska maailman merissä ja rannoilla – myös Oulun Nallikarissa. Siksi muoviroskien keruutalkoissa Nallikarissa tiistaina pyörinyt WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo listaa yhdeksi kärkitoiveistaan sen, että ihmiset totuttelisivat rantaelämää viettäessäänkin tumppaamaan tuhkakuppiin tai kiikuttamaan tumppinsa roskiin.

– Se pitäisi kaikkien oppia. Luulen, että osittain kysymys on tiedon puutteesta ja osittain siitä, että tottumus on niin vahva. Tumpit on heitetty luontoon niin kauan, että vaikka nykyään ehkä on tietoa, kaikki eivät ole sitä sisäistäneet.