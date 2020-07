Ruokakauppojen muovikuorma pienenee merkittävästi pienillä muutoksilla.

S-ruokakaupat tähtäävät uusilla pakkaustavoilla vähentämään muovia jopa yli 100 tonnia vuodessa. S-ryhmä on mukana kansainvälisessä Ellen MacArthur Foundationin ja YK:n The New Plastics Economy -sitoumuksessa, jonka tavoitteena on edistää muovien kiertotaloutta.

S-ryhmän tavoite on, että kaikki sen ruokakauppojen omien merkkien tuotepakkaukset ovat kierrätettäviä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tämä onnistuu muutoksilla esimerkiksi viinirypälerasioiden kansissa. Kansien vaihtaminen ohuisiin muovikalvoihin säästää S-ryhmän mukaan vuodessa yli miljoonan muovikassin verran muovia. Jauhelihapakkauksen vaihtaminen ohuempaan muoviin säästää puolestaan vuodessa lähes 80 tonnia muovia.

Lisäksi monissa S-ruokakauppojen hedelmä- ja vihannesosaston tuotteissa pakkausmateriaalia on aiempaa vähemmän, tai muovia on korvattu kartongilla. Esimerkiksi uudelleenkäytettävien hedelmä- ja vihanneslaatikoiden käyttö on yrityksen mukaan jatkuvassa kasvussa.

Käyttötavarapuolella S-ruokakaupat ovat lisänneet kierrätysmuovin osuutta esimerkiksi pyykin- ja astianpesuaineiden pakkauksissa ja vaatehenkareissa.

Vuonna 2019 kauppojen omien merkkien tuotteiden pakkauksiin on lisätty myös lajitteluohjeita, jotta kuluttajien olisi helppo kierrättää pakkaus. Vuonna 2019 yritys lisäsi ohjeet lähes 900 päivittäistavarakaupan tuotteen pakkaukseen.