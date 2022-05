STT

Muotoilija Stefan Lindfors täyttää 60 vuotta tiistaina 3.5. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Sisustusarkkitehtuurissa on käynyt niin, että hotellien ja ravintoloiden aulat ovat nykyään usein samankaltaisia. Internetin myötä tietoa on nykyään aiempaa enemmän saatavilla, ja ihmiset jakavat asioita entistä enemmän keskenään. Tämä tuottaa samalla tasapäistymistä.

– Mielestäni on hyvä, jos aulassa on jotain, mikä herättää kävijän pohtimaan, kukahan tämän on tehnyt, sanoo Stefan Lindfors.