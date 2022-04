Jukka Rintala on uskollinen tyylilleen. Asuissa on aina juhlan tuntua mukana. Kuva: Heikki Saukkomaa

Jukka Rintala on herännyt tänäänkin varhain kuuden kieppeillä, kuten hänellä on tapana. Hän on kuunnellut tuoreimmat uutiset. Elämme raskaita aikoja. Mitä helpotusta Rintala voisi meille tarjota?

– Janoamme ja kaipaamme kauneutta enemmän kuin koskaan. Ihmisillä on tarve nähdä kevään heleitä värejä, pinkkiä ja liilaa, keltaista ja vihreää. Maailma menee nyt liikaa mustan puolelle.